Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища

28 септември 2025, 15:16
Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността
Източник: iStock

Н ови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на датската армия. 

"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.

Вчера датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота, но отказа да разкрие повече подробности. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.

НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Следващата седмица в Копенхаген ще се проведе двудневна среща на върха на Европейския съюз, на която ще се съберат държавните и правителствени ръководители. 

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 20 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 19 часа
Вили Лилков:
Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 19 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 18 часа

