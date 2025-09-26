  Специално съдържание

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Те допринесоха с повече от 1500 часа доброволчески труд и подкрепиха 24 неправителствени организации

26 септември 2025, 16:24
К акво е да си служител на Kaizen Gaming? Това означава да се грижиш не само за себе си, но и за другите, като част от международната доброволческа инициатива The Collective. В  компанията работят над 2,700 талантливи служители в

Европа, Америка и Африка, които превръщат Kaizen Gaming в една от най-големите GameTech компании в света. Компанията е собственик на водещата марка за спортни залагания и игри Betano. 

Израз на този успех е и програмата  „The Collective”, която има за цел да използва силата на доброволчеството сред служителите, за да създаде значимо социално въздействие и да допринесе за положителна промяна в общностите, където Kaizen Gaming оперира.

Двигателят на програмата са именно служителите, които обединяват сили като един екип. Те не само се стремят ежедневно да бъдат по-добри в работата си, но и да допринасят положително за средата и света около тях.

Какво отличава The Collective?

Въпреки че започна едва преди година, програмата вече оказва значимо въздействие. До момента тя успя да събере над 600 доброволци, които допринесоха с повече от 1500 часа доброволчески труд и подкрепиха 24 неправителствени организации, помагайки им да развиват мисията си и да създават трайна промяна. 

През лятото програмата се фокусира върху социалното приобщаване и подкрепата на общността. В Атина, Солун, София, Букурещ, Лисабон, Сао Пауло и Богота, The Collective подкрепи местни неправителствени организации, като постави пунктове за събиране на дарения в офисите на Kaizen Gaming, давайки възможност на Кайзенци не само да даряват, но и да се свържат лично с организациите и каузите, към които проявяват интерес. 

Резултатите са вдъхновяващи:

    • Над 2,000 артикула бяха събрани като дарение за уязвими общности, включително пакетирани храни, хигиенни продукти, училищни пособия, дрехи, играчки и др.
    • Уъркшопът „The Collective Talk” свърза служителите с неправителствени организации в Гърция и Бразилия, създавайки пространство за задаване на въпроси и обмен на идеи, и укрепвайки личната връзка на служителите с каузите.
    • Дарение от Kaizen Gaming в размер на над 60 000 евро подкрепи неправителствени организации, обслужващи над 4700 души по целия свят, включително деца, възрастни хора, жени и уязвими семейства.

В София дарителската кампания успя да събере 75 артикула, които с които компанията подкрепи 120 семейства или над 400 души в отдалечени и слабо населени места в Северозападна България. Тази помощ бе изцяло насочена към самотни и възрастни хора, както и семейства в нужда. 

Действия от самото начало

Още от старта на кампанията през есента на 2024 г., 200 доброволци от Kaizen Gaming запретнаха ръкави, за да почистят плажове, да сготвят храна за уязвими групи и да ремонтират обществени паркове в Сао Пауло, Лисабон, София, Букурещ, Атина и Солун.

Програмата разшири фокуса си и отвъд хората, подкрепяйки хуманното отношение към животните и опазването на околната среда. Миналия април още 200 Кайзенци обединиха сили с неправителствени организации в Атина, Солун, Сао Пауло, Лисабон, Прага, Валета, Богота, София и Букурещ. Усилията им включваха подпомагане на бездомните кучета да намерят нови домове, изграждане на къщички за птици за местни видове и повишаване на осведомеността по въпросите на опазването на природата.

В България, инициативата The Collective в партньорство с TimeHeroes подпомогна за:

    • Обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша за по-чисто и зелено бъдеще.
    • Доброволци от компанията прекараха един ден, грижейки се за бездомни кучета от приюта Every Dog Matters и облагородявайки средата, в която живеят.
    • Екипът на Kaizen Gaming в София дари хранителни и хигиенни продукти, както и лекарста от първа необходимост на Фондация „Добро за всеки“ за мисията им в помощ на нуждаещи се хора в Северозападна България.

Още повече предстои

С навлизането си във втората година, Тhe Collective вече проучва нови начини за сътрудничество с неправителствените организации. Истинската стойност на The Collective не се измерва само в числата. Реалното й въздействие се вижда в хората, животните и средата, на които са помогнали доброволците, а също и в гордостта и чувството за цел, които те изпитват от участието си. 

За Kaizen Gaming | Betano
Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.
Kaizen Gaming е легализиран в България и международен оганизатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има повече от 2700 служители по целия свят.
Kaizen Gaming е призната като водещ играч в глобалния пазар за спортни залагания и игри и е носител на редица награди в индустрията, включително безпрецедентните седем отличия в рамките на една година от наградите EGR Operator Awards 2024.
За повече информация посетете уебсайтовете на Kaizen Gaming и Betano.

