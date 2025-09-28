Свят

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН

Санкциите влязоха в сила през нощта, след като така нареченият "механизъм за повторно задействане" беше задвижен

28 септември 2025, 13:20
Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН
Източник: iStock

И ран отхвърли санкциите на ООН срещу ядрената си програма като незаконосъобразни, след като те бяха възобновени по настояване на Германия, Франция и Великобритания, предаде ДПА. 

"Мярката, предприета от трите европейски държави, е несъвършена от правна и процедурна гледна точка и следователно е нищожна", написа външният министър Абас Арагчи в писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, публикувано в "Екс".

Той заяви, че влизането в сила на санкциите на ООН представлява "явно нарушение" на ядреното споразумение от 2015 г., като го нарече морално и политически неоправдано. 

ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

Арагчи каза на Гутериш, че очаква от него да попречи на трите европейски страни и САЩ да използват ООН за свои политически цели.

Санкциите влязоха в сила през нощта, след като така нареченият "механизъм за повторно задействане" беше задвижен от Германия, Франция и Великобритания, чиито подписи стоят под историческото споразумение за предотвратяване на производството на ядрени оръжия от Иран.

Западните сили се опасяват, че Иран се стреми да произведе ядрена бомба, въпреки че Техеран многократно подчертава, че ядрените му дейности са изцяло за граждански цели. 

Но трите европейски сили обвиняват страната в обогатяване на уран далеч над нивата, необходими за граждански ядрени цели.

Възобновяването на инспекциите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) също беше ключово изискване.  

Въпреки дипломатическите усилия в последния момент така и не беше постигнат пробив с иранските лидери, което доведе до връщането на режима на санкции, действал от 2006 до началото на 2016 г. 

В сила влиза решение на ЕС за санкциите срещу Иран, прието в края на юли в Брюксел на ниво посланици

Мерките включват всеобхватно оръжейно ембарго, забрана за обогатяване на уран и глобално замразяване на активите на ирански лица и организации, свързани с ядрени или балистични ракетни програми.

Макар да се очаква санкциите да засилят още повече натиска върху вече отслабената иранска икономика, която е засегната от обширни едностранни мерки, наложени от САЩ, пълното въздействие на "възстановяването" на санкциите от ООН остава неясно, посочва ДПА.

В знак на протест срещу възстановяването на санкциите Иран обяви вчера, че е извикал посланиците си от Великобритания, Франция и Германия за консултации.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Иран Санкции на ООН Ядрена програма Германия Франция Великобритания Обогатяване на уран Ядрено споразумение от 2015 г. МААЕ Иранска икономика Оръжейно ембарго Механизъм за повторно задействане
Последвайте ни

По темата

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността

Нови дронове над военни обекти в Дания, НАТО засилва бдителността

Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

Мощно земетресение удари западна Турция

Мощно земетресение удари западна Турция

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Ексклузивно

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 20 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Ексклузивно

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 19 часа
Вили Лилков:
Ексклузивно

Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 19 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Ексклузивно

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 18 часа

Виц на деня

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Свят Преди 13 минути

Натискът върху Нетаняху идва непосредствено преди утрешната му среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

България Преди 1 час

За "лъвовете" това е втори финал след 55 години

"Буалой" връхлита Виетнам - четвърт милион бягат от мощен тайфун

"Буалой" връхлита Виетнам - четвърт милион бягат от мощен тайфун

Свят Преди 3 часа

Заради тайфуна са мобилизирани близо 117 000 войници

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Любопитно Преди 3 часа

Изпълнителката на „Волна пеперуда” пред Мон Дьо

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

България Преди 3 часа

Страстта към волейбола обединява хора от всички краища на страната

<p>Повод за гордост!&nbsp;Ружди Ружди спечели шестата си световна титла&nbsp;🥇</p>

Ружди Ружди спечели шестата си световна титла

България Преди 4 часа

Ружди оглави класирането още с първото тласкане на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Свят Преди 5 часа

В страната е обявена мащабна въздушна тревога

<p>Колумбия обвинява САЩ в нарушение на международното право&nbsp;</p>

САЩ отнеха визата на колумбийския президент, той обвини Вашингтон в нарушение

Свят Преди 5 часа

САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

България Преди 6 часа

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Свят Преди 6 часа

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга

САЩ пред шатдаун: Конгресът блокира бюджета заради ключови здравни разпоредби

САЩ пред шатдаун: Конгресът блокира бюджета заради ключови здравни разпоредби

Свят Преди 6 часа

Демократите искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка

<p>3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души</p>

Брутално посегателство в Буенос Айрес: 3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души

Свят Преди 6 часа

Роднини на жертвите поведоха шествие, подсилено от няколко организации на радикалната левица

<p>Чехия се готви за сблъсък с ЕС?</p>

Една седмица преди изборите в Чехия - страната се готви за сблъсък с ЕС?

Свят Преди 7 часа

Чехите ще изберат 200 депутати за четиригодишен мандат в долната камара на парламента

<p>Легендата Цветана Божурина с прогноза за финала на Световното&nbsp;по волейбол</p>

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

България Преди 7 часа

България може да се върне на световния връх във волейбола, смята тя

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България Преди 7 часа

То се провежда във Филипините

На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС

На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС

Свят Преди 7 часа

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите

Всичко от днес

От мрежата

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
1

Воден часовник мери времето в Пловдив

sinoptik.bg
1

Циклони дават надежда за дъжд

sinoptik.bg

Каква е твоята сила според славянския хороскоп

Edna.bg

8 хитри и стилни начина да носите шал през есента

Edna.bg

България със солидна финансова премия за среброто

Gong.bg

Бяло, зелено-червена феерия в центъра на София (галерия)

Gong.bg

Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Обединена България изгледа заедно финала на волейболния Мондиал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg