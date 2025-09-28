Свят

Президентът на Молдова зове за масово гласуване срещу руското влияние

Тя призова хората да не продават гласа си, непрекъснато повтаряйки за влиянието от страна на Москва

28 септември 2025, 15:51
Президентът на Молдова зове за масово гласуване срещу руското влияние
Източник: БТА

П резидентката на Молдова Мая Санду днес призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете от намеса на Кремъл в днешните парламентарни избори, предаде ДПА.

"Молдова, нашият обичан дом, е в опасност и се нуждае от помощта на всеки и всички вас", заяви тя. "Вие може да я спасите днес с вашия глас", добави Санду.

Тя призова хората да не продават гласа си, непрекъснато повтаряйки за влиянието от страна на Москва.

Молдова, която подобно на съседна Украйна, е кандидат за членство в ЕС, от дълги години е разкъсвана между прозападния курс и Русия.

"Нека не позволим на крадци и предатели да продават бъдещето ни", каза Санду, като имаше предвид проруските сили, които се надяват да получат влияние в парламента.

Управляващата проевропейска политическа сила на Санду, Партията на действието и солидарността (ПДС), в момента заема 63 от общо 101 депутатски места, но има опасност да загуби абсолютното си мнозинство, което означава, че повече няма да може да управлява самостоятелно, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Молдова Мая Санду Парламентарни избори Руска намеса Европейски съюз Гласуване Проруски сили Политическа криза Бъдеще на Молдова Проевропейски курс
Последвайте ни

По темата

500 000 долара за второто място на България от Световното по волейбол

500 000 долара за второто място на България от Световното по волейбол

Тръмп обеща

Тръмп обеща "нещо специално" в преговорите за Близкия изток

Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти

Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти

"Хамас" призова Израел да прекрати въздушните атаки срещу Газа за 24 часа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

carmarket.bg
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Ексклузивно

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 23 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Ексклузивно

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 22 часа
Вили Лилков:
Ексклузивно

Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 22 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Ексклузивно

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 21 часа

Виц на деня

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Натискът върху Нетаняху идва непосредствено преди утрешната му среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

България Преди 3 часа

Следващият мондиал през 2027 г. ще бъде домакинстван от Полша, а този през 2029 г. – от Катар

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

България Преди 4 часа

За "лъвовете" това е втори финал след 55 години

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН

Свят Преди 5 часа

Санкциите влязоха в сила през нощта, след като така нареченият "механизъм за повторно задействане" беше задвижен

ТИР гори на АМ "Тракия"

ТИР гори на АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Километрично задръстване блокира движението към Бургас

<p>💍Селена Гомес се омъжи за Бени Бланко&nbsp;</p>

Селена Гомес и Бени Бланко се венчаха в Санта Барбара

Любопитно Преди 6 часа

Двамата споделиха в социалните мрежи снимки от сватбата в района на Санта Барбара

"Ще посрещнем предизвикателствата пред сигурността": Годишната конференция на Военния комитет на НАТО

"Ще посрещнем предизвикателствата пред сигурността": Годишната конференция на Военния комитет на НАТО

България Преди 6 часа

Сред основните теми на форума бяха предизвикателствата, произтичащи от действията на Русия

"Буалой" връхлита Виетнам - четвърт милион бягат от мощен тайфун

"Буалой" връхлита Виетнам - четвърт милион бягат от мощен тайфун

Свят Преди 6 часа

Заради тайфуна са мобилизирани близо 117 000 войници

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Любопитно Преди 6 часа

Изпълнителката на „Волна пеперуда” пред Мон Дьо

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

България Преди 6 часа

Страстта към волейбола обединява хора от всички краища на страната

<p>Повод за гордост!&nbsp;Ружди Ружди спечели шестата си световна титла&nbsp;🥇</p>

Ружди Ружди спечели шестата си световна титла

България Преди 7 часа

Ружди оглави класирането още с първото тласкане на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

България Преди 7 часа

Временен избор на общопрактикуващ лекар може да бъде направен един път в годината - за срок до 5 месеца

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Свят Преди 8 часа

В страната е обявена мащабна въздушна тревога

<p>Колумбия обвинява САЩ в нарушение на международното право&nbsp;</p>

САЩ отнеха визата на колумбийския президент, той обвини Вашингтон в нарушение

Свят Преди 8 часа

САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

България Преди 8 часа

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Свят Преди 9 часа

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Воден часовник мери времето в Пловдив

sinoptik.bg
1

Циклони дават надежда за дъжд

sinoptik.bg

8 полезни храни, с които да залъжем глада късно вечер

Edna.bg

Каква е твоята сила според славянския хороскоп

Edna.bg

Фалстарт на Нюкасъл - Арсенал

Gong.bg

Ралица Паскалева и Теодор Салпаров: как се създават шампиони?

Gong.bg

Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Официално: Александър Николов е реализатор номер 1 на Мондиала

Nova.bg