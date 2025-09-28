Свят

Обама разкритикува продължаващите военни действия на Израел в Газа

Недопустимо е да се пренебрегва хуманитарната криза, която се случва в Газа, каза бившият президент на САЩ

Обама разкритикува продължаващите военни действия на Израел в Газа
Б ившият президент на САЩ Барак Обама критикува продължаващите военни действия на Израел в Газа. Демократът заяви, че „няма военна логика да се бомбардира това, което вече е развалено“, и призова за признаване на палестинска държава, съобщи „Си Ен Ен“.

„Мисля, че е важно ние, които не сме пряко замесени в насилието, да кажем, че в този момент децата не могат да гладуват. В този момент няма военна логика да се продължава да се бомбардира това, което вече е разрушено“, каза Обама на събитие в ирландската столица Дъблин.

„Недопустимо е да се пренебрегва хуманитарната криза, която се случва в Газа, и е необходимо да настояваме и двете страни да намерят път, при който съществува палестинска държава и автономия заедно със сигурен Израел“, подчерта бившият президент.

На 26 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху критикува западните страни за признаването на палестинска държава, обвинявайки световните лидери, че „се огъват под натиска на пристрастни медии, радикални ислямистки общности и антисемитски тълпи“.

Обама критикува политическите лидери за неспособността им да разрешат враждата и изтъкна Нетаняху, като се позова на трудните си отношения с израелския лидер и коментира, че „невинаги сме се разбирали добре.“

„За съжаление, често лидерите и политиците имат личен интерес да поддържат идеята, че всичко е просто „ние срещу тях“ и е тяхна вина, защото това им помага да останат на власт. Това е цинична игра. Наблюдавах я през цялото си президентство и невинаги бях популярен в този регион, защото им казвах това. Мисля, че е справедливо да се каже, че аз и премиерът на Израел, който все още е там, не бяхме най-добри приятели“, каза демократът.

Бившият президент добави обаче, че „жестокият подход на "Хамас" да решава проблеми, който поставя всички техни хора в риск, е върхът на цинизма, който също отхвърлям“. Израел започна наземното си настъпление в град Газа по-рано този месец, след като през август одобри план за превземане и окупиране на силно бомбардирания град, който според страната е един от последните останали опорни пунктове на Хамас.

ООН предупреди, че плановете на Израел за нахлуване в града биха поставили около 1 милион палестинци, живеещи там, в риск от принудително изселване. Израелската армия съобщи, че 640 000 души са напуснали града оттогава. Не е възможно да се потвърди тази оценка.

Администрацията на Доналд Тръмп също оказва натиск за прекратяване на конфликта. Тази седмица американският дипломатически корпус предложи 21-точков план за мир за прекратяване на войната в Газа на арабските лидери.

Тръмп също е изразил собственото си недоволство от лидерството на Нетаняху. На 25 септември, говорейки в Овалния кабинет, републиканецът заяви, че няма да позволи на Израел да анексира окупирания Западен бряг, очертавайки рядка червена линия по отношение на действията на Израел в палестинските територии.

„Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Не, няма да позволя. Това няма да се случи“, каза президентът. 

