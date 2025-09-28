Свят

Мощно земетресение удари западна Турция

Трусът е регистриран в 12:59 часа местно време и е бил на дълбочина 9 километра

28 септември 2025, 14:28
Мощно земетресение удари западна Турция
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 5,4 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция, според ревизирани данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран в 12:59 часа местно време и е бил на дълбочина 9 километра, сочат данните, публикувани в сайта на EMSC.

По-рано днес центърът съобщи, че земетресението е било с магнитуд 5,9 по Рихтер. 

EMSC съобщава и за втори трус в Западна Турция с магнитуд 4,0 в 13:12 часа.

Според данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), цитирани от Анадолската агенция, земетресението е било с магнитуд 5,4 и с епицентър в района на град Симав в окръг Кютахия.

Земетресението, което е било усетено и в съседните окръзи, е било с дълбочина 8,46 километра, посочва още AFAD.

