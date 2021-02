Лекарство за отслабване, някои свалят една пета от килограмите

К линични изпитвания на лекарството semaglutide, разработено за лечение на диабет, са потвърдили ефективността му в борбата със затлъстяването.

Проучването, в което са участвали близо 2000 души, е продължило 15 месеца и е показало средно 15 кг загуба на тегло на участниците. Веднъж седмично им е поставяна инжекция semaglutide, като са им предоставяни съвети за хранене и физическа активност.

Според учените резултатите от проучването, публикувани в New England Journal of Medicine, изглеждат толкова убедителни, че semaglutide може да доведе до революция в борбата със затлъстяването.

Една от участничките в проучването е свалила 28 кг, което се равнява на повече от една пета от теглото й. "Лекарството промени живота ми и напълно промени подхода ми към храната", разказа тя. Semaglutide й помогнал да не чувства глад по време на диетата. Сега обаче жената вече е спряла приема на лекарството и казва, че апетитът й се е възвърнал и тя отново е започнала да качва килограми..

Досега semaglutide е ползван за лечение на диабет тип 2, а новото проучване изпитва приема му в по-големи дози. Лекарството намалява апетитаq като имитира действието на хормон, наречен GLP1, който се отделя след хранене.

За целите на проучването на група хора е инжектиран semaglutide, а на друга група - инжекция плацебо. И двете групи са получили съвети за храненето си и начина на живот. Резултатите показват, че хората, получили лекарството са свалили средно 15 кг докато тези, получили плацебо - средно 2,6 кг. 32% от групата, инжектирана с лекарството, са свалили една пета от теглото си, докато получилите плацебо – 2%.

"Прекарах последните 20 години в изследване на затлъстяването, досега не сме имали толкова ефективно лечение, освен бариатричната хирургия.", коментира проф. Рейчъл Батърам за Би Би Си. Тя отбелязва, че отслабването ще намали риска от сърдечни заболявания, диабет и тежки усложнения от Covid-19.

