Дейвид Лашапел и неговите фотосесии: Противоречивият ураган на висшата мода

П реди две десетилетия фотографът Дейвид Лашапел организира апокалиптични сцени за страниците на "Vogue Italia" - изображения, които се оказаха изключително противоречиви.

В портретът, който стана най-известен от поредицата, руса жена (канадският модел Хедър Маркс) позира с бебе насред бедствие - скъп крайградски дом, разрушен зад тях. Косата й се развява от вятъра върху възглавница, която виси във въздуха, сякаш се е преместила от леглото. В действителност ансамбълът представлявал сюрреалистична рокля на марката Viktor & Rolf, току-що слязла от подиумите от колекцията есен-зима 2005 г. на лейбъла.

#Albania: The lyricist of “Karma” said that this photo from David LaChapelle’s “The House at the End of the World” was the inspiration behind the winning song of “Fest’ 59” and the one that will represent Albania at Eurovision 2021 in Rotterdam this year. pic.twitter.com/tAOsBZNoGw