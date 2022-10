Куба Гудинг младши отърва затвора

А ктьорът и носител на "Оскар" Куба Гудинг младши се размина със затвора, след като се призна за виновен по по-леко обвинение и спази условията на споразумение, постигнато с прокуратурата през април, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Прокурор Колийн Балбърт заяви, че Гудинг се е опазил от неприятности и е завършил шестмесечно консултиране за проблеми с алкохола и поведението. Това му позволява да оттегли обвинението в по-тежко престъпление - принудителен физически контакт, и да се признае за виновен в тормоз - по-леко обвинение, което е ненаказуемо според наказателния кодекс на щата Ню Йорк.

Прокурор Балбърт каза, че е получила "положителни доклади за последните шест месеца" от терапевта на Гудинг младши. Актьорът продължава да се лекува и след изтичането на срока, предвиден в споразумението за признаване на вина.

Петдесет и четири годишният Куба Гудинг младши не е изправен пред опасността от допълнителни наказания. След като замени обвинението в престъпление с обвинение в ненаказуемо нарушение, актьорът няма да има криминално досие.

Ако беше нарушил условията на споразумението, Гудинг младши можеше да получи до една година затвор.

