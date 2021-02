Известен гръцки режисьор бе арестуван за изнасилване

И звестният гръцки актьор и режисьор Димитрис Лигнадис е арестуван по обвинения в изнасилване.

56-годишният Лигнадис се е предал в полицията в Атина в събота следобед, каза за Асошиейтед прес говорителят на полицията Теодорос Хронопулос. Лигнадис ще остане в ареста, докато не бъде изправен пред съда.

Според съобщения в медиите срещу него има най-малко три обвинения. Двама мъже твърдят, че престъпленията са били извършени, когато са били малолетни. Единият от тях, който живее в чужбина, казва, че е бил насилен през 2010 г., когато е бил на 14 години, а другият твърди, че неговото изнасилване е станало през 2015 г. Режисьорът отхвърля всички обвинения.

Слухове на негови сексуални злоупотреби бяха разпространени през последните седмици, което доведе до напускането му преди две седмици на Националния гръцки театър, в който беше режисьор от 2019 г.

Разкритията на олимпийска медалистка по-рано тази година, която заяви публично, че е била изнасилена през 1998 г., предизвика вълна от нови свидетелства за сексуален тормоз от страна на известни актьори и режисьори, но Лигнадис е първият арестуван.

Случаят прие политически измерения. Опозицията обвини правителството, че не е предприело действия по оплакванията, а министърът на културата Лина Мендони отговори в петък, че Лигнадис е "опасен човек", който я е "заблудил" с актьорските си способности. Мендони каза, че е поискала прокуратурата на Върховния съд да разследва обвиненията в гръцките театрални среди.

