Куба Гудинг младши призна, че е опипвал жена в нощен клуб

А мериканският актьор и носител на награда "Оскар" Куба Гудинг младши се призна за виновен по обвинение в опипване на жена в нощен клуб в Ню Йорк през 2018 г., предаде Ройтерс.

Това е част от споразумение, което той сключи с прокуратурата, за да избегне влизане в затвора.

Обвиниха Куба Гудинг младши в изнасилване

Куба Гудинг младши също така призна вина, че е осъществил "физически контакт без съгласие" и с други две жени през 2018 г. и 2019 г. Той направи това три години след като беше арестуван, се казва в изявление на Окръжната прокуратура в Манхатън.

