Любопитно

Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал

Вместо дълбоко и зряло сбогуване с темата за извънземния разум, 79-годишният режисьор ни поднесе повърхностен трилър, пълен с логически дупки и остарели идеи

10 юни 2026, 16:12
Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал
Източник: Getty Images

С тивън Спилбърг отново поглежда към Космоса с най-новия си мегапроект, но филмът остава светлинни години зад класики като „Близки срещи от третия вид“ и „Извънземното“. Резултатът е един от най-разочароващите киномоменти на годината, пише BBC.

Новият филм „Денят на истината“ (Disclosure Day) не е непременно най-лошата лента, която ще гледате тази година, но със сигурност е най-пропиленият потенциал. От една страна, зад кормилото е Стивън Спилбърг – един от най-великите живи режисьори в историята на киното. От друга страна, филмът е по тема, която го обсебва през целия му живот: посещението на извънземни на Земята.

Спилбърг докосна тази материя още като тийнейджър през 1964 г. с аматьорския си филм Firelight, а през 1977 г. създаде абсолютната НЛО класика „Близки срещи от третия вид“. Когато се появи наелектризиращият трейлър на „Денят на истината“ с надпис „История от Стивън Спилбърг“, мнозина се надяваха, че 79-годишният режисьор ще ни поднесе шедьовъра на живота си – своя дълбок, зрял последен отговор на въпроса, който изследва от десетилетия.

Какво получихме вместо това? Повърхностен, остарял екшън-трилър с гонения с коли и идеи за извънземните, които сме чували безброй пъти.

Сюжет от миналия век (буквално)

Джош О'Конър влиза в ролята на Даниел – експерт по киберсигурност, който работи за мощната и сенчеста организация „Вардекс“. Нейната единствена цел е да пази истината за извънземните в тайна. Да, на хартия „Денят на истината“ звучи като поовехтяло копие на „Мъже в черно“, но без смешките. Даниел решава да изнесе класифицираната информация пред света, но вместо просто да качи видеоклиповете в интернет, неговият съучастник Хюго (Колман Доминго) настоява материалите да бъдат споделени чрез... местен телевизионен новинарски канал. Изглежда, че в съзнанието на Спилбърг светът изобщо не се е променил от 1982 г., когато излезе „Извънземното“.

В друга сюжетна линия Емили Блънт играе Маргарет – жизнерадостна синоптичка, която внезапно открива, че може да говори всеки език на Земята (и няколко извън нея). Блънт е фантастична, а сцените с нейните прохождащи екстрасензорни сили са толкова забавни, че Спилбърг вероятно е трябвало да направи филм само за нея и да изхвърли останалото. Вместо това, по-голямата част от екранното време е посветена на Даниел и приятелката му Джейн (Ив Хюсън), които бягат от анонимни правителствени главорези. На практика това е просто един сив, скучен епизод на „Досиетата Х“.

Лош кастинг и логически дупки

Злодеят във филма се играе от Колин Фърт. Неговият персонаж Ноа реве с типичните клиширани реплики на лош герой: „Историята няма бутон за рестартиране. Направиш ли го, няма връщане назад“. Фърт обаче е напълно неподходящ за ролята. „Вардекс“ уж е върховната тайна операция на американското дълбоко правителство – изключително разсейващо е начело на нея да стои изискан, докаран англичанин.

И това далеч не е единственият логически проблем. Най-голямата мистерия във филма не е свързана с Космоса, а с това защо един от главните герои (Хюго) влага толкова много време и усилия в изграждането на макет на къща в реален размер.

Филмът може и да се хареса на хората, които споделят типичния за ранния Спилбърг наивен оптимизъм. Има и няколко майсторски заснети екшън сцени, макар и те да изглеждат като заемки от приключенията на Индиана Джоунс. Но още първата реплика на Колин Фърт във филма се оказва пророческа за зрителя: „ Е, всичко това е доста разочароващо“.

Основните теми – дали извънземните и Бог могат да съществуват заедно и защо емпатията е важна – са поднесени чрез дълги, изкуствени и прекалено полирани монолози. В крайна сметка в „Денят на истината“ няма почти нищо, което вече да не сме видели в трейлъра, и нищо, което Спилбърг да не ни е казал много по-добре преди половин век.

Източник: BBC    
Стивън Спилбърг Денят на разкритието кино научна фантастика извънземни филмова критика Джош ОКонър Емили Блънт Колин Фърт преглед на филм
Последвайте ни

По темата

Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

Тайният свят на Антони Гауди: Трите жени, които оформиха архитектурния гений

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

pariteni.bg
Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

България Преди 14 минути

В Плана е заложено използването на възможностите, предлагани от инструментите на Европейския съюз

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

България Преди 21 минути

Максималният месечен размер на компенсациите за 2026 г. е 296,55 евро за дете

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

България Преди 1 час

АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни

Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

България Преди 1 час

Причината за сериозното забавяне на трафика е планов ремонт

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

България Преди 1 час

Лечева: Получихме дарение от председателя на Българската федерация по джудо, за да не бъде спрян токът

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

България Преди 2 часа

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни

<p>Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите</p>

Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите

Любопитно Преди 2 часа

Някои напитки, консумирани вечер, могат не само да угасят жаждата, но и да помогнат за контрола на теглото

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

България Преди 2 часа

Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показва тежки структурни деформации

Одеса е подложена на руска ракетна атака от Черно море

Одеса е подложена на руска ракетна атака от Черно море

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Любопитно Преди 3 часа

Властите в Мексико Сити обявиха оранжев код за проливни валежи часове преди двубоя между домакините и ЮАР

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Свят Преди 3 часа

Партията „Ликуд“ обяви решението на фона на политически напрежения, социологически съмнения и коментари от Доналд Тръмп

<p>Енергийният министър за договора с &quot;Боташ&quot;: Търси се балансирано решение</p>

Енергийният министър за договора с "Боташ": Преговорите продължават, търси се балансирано решение

България Преди 3 часа

Ива Петрова заяви, че диалогът е в ход, а обществото ще бъде информирано за резултатите

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

България Преди 3 часа

Велислава Петрова подчерта, че подкрепата за Киев може да бъде както хуманитарна, така и военнотехническа, и ще зависи от възможностите на България. В София тя откри и среща по повод 30-годишнината на ПСЮИЕ

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

Излязоха резултатите от матурите: Вижте как да проверите оценките си

България Преди 3 часа

<p>Старт на ключова реформа в енергетиката, преструктурират БЕХ</p>

Старт на голямата енергийна реформа: Отделят „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ заради милиард евро по НПВУ

България Преди 3 часа

Според министъра на енергетиката Ива Петрова неизпълнението на реформата поставя под риск над 1 млрд. евро финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по схемите за справедлив преход

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва в Пазарджик на 19 юни с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване

Любопитно Преди 3 часа

Активностите в парк „Острова“ ще започнат още от 16:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Синди Крауфорд разкри защо никога няма да си направи фейслифтинг

Edna.bg

Мирела Илиева пред бърнаут, срина се в НАТФИЗ

Edna.bg

Фенове викаха "Оставка" към Венци Стефанов! Той ги контрира: Кой друг продава в ШЛ?

Gong.bg

Ясно е кога представят Моуриньо в Реал Мадрид

Gong.bg

Обявиха кой поема ръководството на Столичната полиция

Nova.bg

Заради катастрофата на „Челопешко шосе“: Чехия разследва как шофьорите на двете коли са получили книжки

Nova.bg