Барак и Мишел Обама почиват на луксозната суперяхта на Стивън Спилбърг за $250 млн. в Италия

С емейство Обама бе забелязано да се наслаждава на слънцето и лукса на суперяхтата на Стивън Спилбърг в Италианската Ривиера, докато стотици хиляди опечалени отдаваха почит на живота и наследството на убития съосновател на Turning Point USA Чарли Кърк, съобщава New York Post.

Бившата първа двойка на САЩ – които рядко са виждани заедно през последните месеци заради слухове за брачни проблеми – били заснети да се качват на 107-метровия луксозен кораб на стойност 250 милиона долара, наречен „Седем морета“, с разлика от един ден. Снимки показват как бившата първа дама Мишел Обама е посрещната с топла прегръдка от носителя на „Оскар“, режисьора на „Челюсти“, при пристигането си в петък следобед. След това тя вечеряла на борда.

Obamas spotted on Steven Spielberg’s $250M superyacht off Italian coast as millions mourned Charlie Kirk https://t.co/ZBjNBx67RM pic.twitter.com/jNH9Hb5skV — New York Post (@nypost) September 22, 2025

На следващата вечер към нея се присъедини и бившият президент Барак Обама, който пристигна около 22:00 часа в събота със свита, включваща ескорт от италианската разузнавателна агенция DIGOS, дипломатически автомобили, кучета за откриване на експлозиви и италианските военни полицаи – карабинерите. В неделя и двамата отново бяха видени на яхтата, след като прекарали нощта на борда, укрити от бурното море, докато плавателният съд бил акостирал в живописното пристанище на Портофино. Те закусили на лодката, а след това обядвали в Пунта Чиапа близо до Камоли.

По време на пътуването двамата били забелязани да използват фенерче на горната палуба, да се смеят и да споделят обяд със Спилбърг и дългогодишната му съпруга – актрисата Кейт Капшоу. Снимките показват и двамата Обама в добро настроение и с широки усмивки.

Barack and Michelle Obama vacation on Steven Spielberg’s luxe $250M superyacht in Italy https://t.co/4prqVH8phI pic.twitter.com/2xCUgMIT2a — Page Six (@PageSix) September 22, 2025

Докато Обама се наслаждаваха на морския въздух, повече от 200 000 души се събраха на стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, за възпоменателна церемония в чест на Чарли Кърк – консервативна икона и близък приятел на президента Тръмп, който бе смъртоносно прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета Юта Вали.

Barack Obama and Michelle Obama are once again putting those breakup rumors to rest ... after being spotted splashing out on Steven Spielberg’s $250 million superyacht in Italy!



😍 https://t.co/GQY4nEZuqw pic.twitter.com/rlbORouFwz — TMZ (@TMZ) September 22, 2025

Слуховете за брачни проблеми между влиятелната двойка се засилиха, след като Мишел пропусна две значими събития по-рано тази година – встъпването в длъжност на президента Тръмп и погребението на бившия президент Джими Картър.

Въпреки това, в юлски епизод на подкаста си „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson“, бившата първа дама опита да сложи край на спекулациите, заявявайки: „Нямаше нито един момент в брака ни, в който да съм си помисляла да се разделя с мъжа си.“