Любопитно

Барак и Мишел Обама почиват на луксозната суперяхта на Стивън Спилбърг за $250 млн. в Италия

Бившата първа двойка на САЩ са виждани рядко заедно през последните месеци заради слухове за брачни проблеми

23 септември 2025, 13:06
Барак и Мишел Обама почиват на луксозната суперяхта на Стивън Спилбърг за $250 млн. в Италия
Източник: Getty Images

С емейство Обама бе забелязано да се наслаждава на слънцето и лукса на суперяхтата на Стивън Спилбърг в Италианската Ривиера, докато стотици хиляди опечалени отдаваха почит на живота и наследството на убития съосновател на Turning Point USA Чарли Кърк, съобщава New York Post.

Бившата първа двойка на САЩ – които рядко са виждани заедно през последните месеци заради слухове за брачни проблеми – били заснети да се качват на 107-метровия луксозен кораб на стойност 250 милиона долара, наречен „Седем морета“, с разлика от един ден. Снимки показват как бившата първа дама Мишел Обама е посрещната с топла прегръдка от носителя на „Оскар“, режисьора на „Челюсти“, при пристигането си в петък следобед. След това тя вечеряла на борда.

На следващата вечер към нея се присъедини и бившият президент Барак Обама, който пристигна около 22:00 часа в събота със свита, включваща ескорт от италианската разузнавателна агенция DIGOS, дипломатически автомобили, кучета за откриване на експлозиви и италианските военни полицаи – карабинерите. В неделя и двамата отново бяха видени на яхтата, след като прекарали нощта на борда, укрити от бурното море, докато плавателният съд бил акостирал в живописното пристанище на Портофино. Те закусили на лодката, а след това обядвали в Пунта Чиапа близо до Камоли.

По време на пътуването двамата били забелязани да използват фенерче на горната палуба, да се смеят и да споделят обяд със Спилбърг и дългогодишната му съпруга – актрисата Кейт Капшоу. Снимките показват и двамата Обама в добро настроение и с широки усмивки.

Докато Обама се наслаждаваха на морския въздух, повече от 200 000 души се събраха на стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, за възпоменателна церемония в чест на Чарли Кърк – консервативна икона и близък приятел на президента Тръмп, който бе смъртоносно прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета Юта Вали.

Слуховете за брачни проблеми между влиятелната двойка се засилиха, след като Мишел пропусна две значими събития по-рано тази година – встъпването в длъжност на президента Тръмп и погребението на бившия президент Джими Картър.

Въпреки това, в юлски епизод на подкаста си „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson“, бившата първа дама опита да сложи край на спекулациите, заявявайки: „Нямаше нито един момент в брака ни, в който да съм си помисляла да се разделя с мъжа си.“

Семейство Обама Стивън Спилбърг Суперяхта Италианска Ривиера Чарли Кърк Ваканция Лукс
Последвайте ни

По темата

Заради заспал авиодиспечер: Самолет със стотици пътници на борда кръжил над румънско летище

Заради заспал авиодиспечер: Самолет със стотици пътници на борда кръжил над румънско летище

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Макрон се противопоставя на Тръмп и възражда духа на голизъма с призив за признаване на Палестина

Макрон се противопоставя на Тръмп и възражда духа на голизъма с призив за признаване на Палестина

Бизнесът връща пенсионери на работа

Бизнесът връща пенсионери на работа

pariteni.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 6 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 5 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 7 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 7 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Джокович</p>

Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Новак Джокович

Свят Преди 18 минути

Той извежда Западна Германия, Хърватия и Сърбия до триумф за Купа Дейвис

Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Любопитно Преди 44 минути

Песента "Преди да кажеш не" е първият им общ проект от години и ще бъде част от предстоящия им нов албум

Алла Пугачова и Владимир Путин

Алла Пугачова към Путин: Прекрати войната

Свят Преди 1 час

Алла Пугачова, чиято слава се равнява на глобални икони като ABBA и Мадона, превърна първото си интервю след напускането на Москва през 2022 г. в политическо събитие

<p>Дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря</p>

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

България Преди 1 час

Голяма част от родителите и учителите в България се противопоставиха на забраната

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Любопитно Преди 1 час

Събрахме 10 от най-шумните случаи, в които звездите изгубиха контрол и превърнаха преследването от фотографи в истински битки

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Лечителите постигнаха изключителен обрат и покориха Стопанството

.

The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но едва ли трепери като Брежнев

Свят Преди 1 час

Мнозина смятат, че днес ядрена война е невъзможна

<p>Отхвърлиха искането за задържане под стража на наркодилъра от Ботевград</p>

Отхвърлиха искането за задържане под стража на наркодилъра от Ботевград - Поро

България Преди 1 час

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

<p>Как Кейт Мидълтън се превърна в тайното кралско оръжие</p>

Всички погледи бяха вперени в нея - как Кейт Мидълтън се превърна в кралското оръжие по време на визитата на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Кейт Мидълтън беше „наясно“ с напрежението около визитата на Доналд Тръмп: „Всички погледи бяха насочени към нея“

<p>Кога да очакваме пика на грипа: Проф. Кантарджиев с прогноза</p>

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

България Преди 2 часа

Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щаба – два за грип А и един за грип Б, отбеляза той

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Какво мислят Патрашкова и Петков за анти-Евро тираджията Калин “Орела”?

Принц Луи изненада с необичайно хоби

Принц Луи изненада с необичайно хоби

Любопитно Преди 2 часа

Седемгодишният принц наскоро е започнал да колекционира кестени

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

България Преди 2 часа

България е домакин на мащабната международна летателна тренировка, която ще продължи до 3 октомври

,

Турция: Как шест млади певици разгневиха правителството

Свят Преди 2 часа

Турските жени, които не се вписват в консервативните представи на властта, са заплашени от съдебно преследване

<p>България отбелязва 70 години в ООН - на фокус са Газа, Украйна, Сирия</p>

България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

България Преди 2 часа

Всяка година световните лидери се събират в Ню Йорк за няколко дни речи на годишната сесия на Общото събрание на ООН

Илон Мъск се появи на погребението на Чарли Кърк

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Свят Преди 2 часа

Едно от събитията, които направиха мемориала едновременно запомнящ се и значим, бе една неочаквана среща: тази между Илон Мъск и Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

От корта към живота: Григор Димитров разкри своята тайна за щастие

Gong.bg

Усман Дембеле се присъедини към елитен клуб, в който са още Лионел Меси и Роналдиньо

Gong.bg

От туристи в собственици: Бум на продажбата на недвижими имоти край Кавала заради българите

Nova.bg

Съдът отхвърли искането за задържане под стража на Поро

Nova.bg