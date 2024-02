Кристофър Нолан спечели голямата награда на Гилдията на режисьорите с "Опенхаймер"

К ристофър Нолан спечели голямата награда на американската Гилдия на режисьорите за историческия епос "Опенхаймер", съобщи АФП.

Наградата е надежден барометър за предстоящите "Оскари", тъй като лауреатът в тази категория се избира от членове на Американската академия за кинематографично изкуство и наука, които са от Гилдията на режисьорите.

Cillian Murphy walks the DGA Awards carpet pic.twitter.com/DUfirPjguu

"Идеята, че моите колеги ме смятат за достоен за тази награда, означава всичко за мен", каза Нолан. Четири от предишните му филми - "Мементо", "Черният рицар", "Генезис" и "Дюнкерк", бяха номинирани за най-високата награда на Гилдията на режисьорите, без той да я спечели. Сега Кристофър Нолан може да се надява на първи "Оскар" за най-добър режисьор след пет номинации. 18 от предишните лауреати на Гилдията на режисьорите съвпадат и с избора на Американската киноакадемия. "Опенхаймер" получи 13 номинации за "Оскар".

Останалите режисьори, номинирани тази година за наградата на Гилдията, бяха Мартин Скорсезе за "Убийците на цветната луна", Грета Гъруиг за "Барби", Йоргос Лантимос за "Клети създания" и Александър Пейн за "Заседналите".

Режисьорката Селин Сон спечели наградата "Майкъл Аптед" на Гилдията на режисьорите за първи пълнометражен игрален филм с "Минали животи".

Christopher Nolan (‘Oppenheimer’) wins for theatrical feature film at the #DGAAwards https://t.co/o0nbLy7vid pic.twitter.com/0FSFZamGiz