Крис Мартин от Coldplay пропадна на сцената (ВИДЕО)

К рис Мартин от Coldplay пропадна на сцената по време на концерт в Австралия.

47-годишният Мартин свири на стадион Accor в Сидни в рамките на световното турне на Coldplay. На кадрите, споделени в социалните мрежи, се вижда, че Мартин пропада в пролука на сцената, докато върви назад, но с помощ от феновете той се връща на сцената, след което им благодари.

Coldplay's Chris Martin has fallen through a stage during a concert in Australia.



