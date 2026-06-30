Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

„Големият американски щатски панаир“, организиран от президента Доналд Тръмп на Националния мол във Вашингтон по случай 250-годишнината на Америка, се сблъска с поредица от сериозни спънки, но една неочаквана четиринога звезда успя да донесе искрица позитивизъм. Докато събитието беше преследвано от лошо време, екстремна жега, капризи на времето и масово отказване на музикални изпълнители, изложбите на добитък се оказаха сред най-посещаваните и атрактивни локации. Именно там публиката откри теле, кръстено на Първата дама Мелания Тръмп, пише PEOPLE.
Donald Trump's Great American State Fair Features a Cow Named Melania https://t.co/3AofXIf0LK— People (@people) June 30, 2026
Идеята за оригиналното име принадлежи на Пайпър Столифер и нейните колеги от Националната организация на FFA (известна в миналото като „Бъдещи фермери на Америка“). Студентите споделиха, че са обмисляли различни „патриотични“ варианти, които да съответстват на големия национален юбилей.
„Решихме, че Мелания би била добра идея, защото това е името на първата дама, а и цветовете на косата донякъде си подхождат“, обясни през смях Столифер, която не скри вълнението си от първото си посещение в американската столица. Макар и необичайно за добитък, името Мелания всъщност преживя истински бум сред новородените момичета в САЩ по време на първия мандат на Тръмп, нареждайки се на пето място сред най-бързо набиращите популярност имена.
Donald Trump's Bizarre Tribute to First Lady Paraded at Great American State Fair — A Cow Named Melania https://t.co/Eb3KSmM1su pic.twitter.com/OhsWUEUUTY— Radar Online (@radar_online) June 30, 2026
Появата на кравата Мелания се превърна в свеж акцент на фона на иначе мрачната атмосфера на панаира, който започна на 25 юни. Празненствата бяха сериозно помрачени от поройни дъждове и непоносими горещини, които принудиха организаторите временно да затворят обектите в неделя следобед. Лошото време доведе до спиране на виенското колело, токови удари и стопяване на десертите в залата за хранене, което остави тълпите по алеите на Мола доста оскъдни.
A cow named Melania made an appearance at the opening day of Freedom250’s Great America State Fair on the National Mall.— Jake Hayutin (@JakeHayutin) June 29, 2026
“We thought Melania would be a good idea because it’s the First Lady’s name and the hair colors kinda match,” said Piper Stolipher. pic.twitter.com/oPn2vZVpnh
Въпреки очевидните проблеми и празни пространства, президентът Доналд Тръмп побърза категорично да защити посещаемостта и организацията в социалните мрежи. В типичния си стил той публикува съобщение в Truth Social, заявявайки, че панаирът е бил „пълен с щастливи хора и всички са го харесали“. Тръмп допълни с гордост: „Задайте си този прост въпрос: МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ОБАМА ИЛИ СЪНЛИВИЯТ ДЖО БАЙДЪН МОЖЕХА ДА ГО НАПРАВЯТ? ОТГОВОРЪТ Е НЕ!“.