Война в спалнята на Тръмп: Доналд задигнал мебелите на Мелания за личните си покои

С лед завръщането си в Белия дом за своя втори мандат миналата година, президентът Доналд Тръмп е започнал истинско съревнование с първата дама Мелания Тръмп относно интериорния декор на съответните им отделни спални. Това твърди нова, скандална книга, която дебютира на пазара тази седмица, пише PEOPLE.

Donald Trump Stole Melania's Furniture and Decor for His Separate White House Bedroom, New Book Claims https://t.co/c5lUvID8uv — People (@people) June 24, 2026

В биографичното издание „Смяна на режима: В рамките на императорското президентство на Доналд Тръмп“ топ журналистите от „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и Джонатан Суон пишат, че служителите в президентската резиденция „често са се чувствали хванати на тясно между двамата съпрузи“. Семейство Тръмп са първата президентска двойка след Ричард Никсън насам, която официално и редовно използва напълно отделни спални.

„Тръмп позволи на съпругата си да използва главната спалня, известна в Белия дом като стая 219, както и личната ѝ съблекалня. Президентът обаче зае съседната стая 220, разположена до Жълтия овален салон“, пишат Хаберман и Суон.

„Не ме интересува какво е избрала тя“

Авторите разкриват куриозен случай, в който Тръмп започнал лично да задига мебели от общите части, за да обзаведе своите покои.

„Веднъж, когато персоналът внимателно напомни на президента, че взема вещи от Централната зала, които съпругата му лично е избрала, той ясно даде да се разбере, че изобщо не го е грижа за нейното мнение“, се казва в книгата.

Репортерите отбелязват, че 56-годишната Мелания, която е с 24 години по-млада от 80-годишния си съпруг, не е присъствала често в Белия дом през седмиците след второто встъпване в длъжност на Тръмп – тенденция, която продължава още от първия му мандат (2017–2021 г.).

„Той сякаш се състезаваше с нея – решен на всяка цена да има по-хубавата стая“, твърдят авторите. Ситуацията станала толкова абсурдна, че персоналът прибягнал до тайно фотографиране на потенциални мебели за подмяна, изпращайки снимките на г-жа Тръмп за дистанционно одобрение, за да не избухне скандал.

Behind Trump and Melania's separate White House bedroom doors: Missing decorations, simmering tension and the habit that stunned staffhttps://t.co/GvLA6KPCPj — Darla B - DarlaB.bsky.social (@Darla_B) June 23, 2026

Три телевизора и подгизнал мокет в банята

В съответствие с дългогодишната си страст към златото и тежкия, позлатен дизайн, Тръмп настоявал да преобрази спалнята си в стил „Мар-а-Лаго“ и понякога сам пренасял тежки предмети.

Описвайки Доналд като абсолютен „телевизионен маниак“, репортерите разкриват, че той е инсталирал три огромни телевизора в покоите си – два в спалнята и един в банята. Оказва се обаче, че банята на Тръмп е... изцяло покрита с мокет.

Тази прищявка хвърлила в паника обслужващия персонал заради риска от появата на мухъл, тъй като частта до душа постоянно оставала подгизнала. Решението на чистачите било да поставят малко парче от същия килим върху по-големия мокет, което постоянно ротирали, разменяли и сушели в сушилните на Белия дом.

Битката за Розовата градина

Обсесивният фокус на президента върху интериорния дизайн подложил персонала на неистово напрежение. Всички се надявали първата дама да се намеси и да го обуздае, особено когато Тръмп решил да асфалтира емблематичната Розова градина на Белия дом, за да я превърне във вътрешен двор за партита.

„Когато се заговори, че Тръмп възнамерява да превърне градината в копие на имението си във Флорида, от екипа на първата дама дойде остро съобщение, че тя е изключително недоволна“, пишат Хаберман и Суон. В крайна сметка се стигнало до компромис: тревата била павирана с луксозен бял камък, но историческите розови храсти останали непокътнати.