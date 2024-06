Как хората се "събуждат" от кома?

П онякога човек в кома може да се събуди месеци, години или дори десетилетия след като е изпаднал в безсъзнание, сякаш от нищото. Един от най-дългогодишните случаи е на Мунира Абдула - жена, изпаднала в кома след автомобилна катастрофа през 1991 г. и събудила се невероятните 27 години по-късно.

(Във видеото може да научите повече за: Михаел Шумахер е излязъл от кома)

Но какво кара някого да се събуди от кома - продължително състояние на дълбоко безсъзнание?

"Краткият отговор е, че всъщност не знаем", казва Мартин Монти, професор по психология в Калифорнийския университет, който изучава комата.

