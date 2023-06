Кралски блясък: Камила на събитие с обеци за £47 000

С ъпругата на британския крал Чарлз III, кралица Камила, се появи на благотворително събитие с диамантени обеци за £46,9 хиляди, съобщава Express.

Крал Чарлз III и кралица Камила присъстваха на бала на животните в "Lancaster House", за да отпразнуват 20-ата годишнина на "Elephant Family", благотворителна организация за дивата природа.

King Charles and Queen Camilla attend ball to mark 20th anniversary of conservation charity https://t.co/TLjvvSodBH — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 28, 2023

Кралицата на Великобритания избра за събитието дизайнерски тоалет на британската модна дизайнерка Анна Валънтайн, състоящ се от сатенени панталони с широки крачоли и дълга туника в стила на индийските сарита. Съпругата на Чарлз III завърши визията с обеци от бяло злато и диаманти на стойност £46 900.

Миналата седмица кралица Камила се появи на "Royal Ascot", носейки диамантена брошка, която преди е принадлежала на кралица Елизабет II. Един от най-обичаните предмети в колекцията на кралица Елизабет II, произведението е създадено през 1919 г. и е проектирано от лорд Кортолд Томсън от "The Goldsmiths and Silversmiths Co".

King Charles and Queen Camilla don masks to celebrate conservation at the Animal Ball in London pic.twitter.com/Wi9hOYtcIP — Reuters (@Reuters) June 29, 2023

През 1919 г. сестра му Уинифред Хоуп Томсън подарява брошката на съпругата на крал Джордж VI, кралица Елизабет, която с възкачването на дъщеря си на трона става известна като кралицата майка Елизабет. През 2002 г. Елизабет II наследи от майка си брошката с миди.

