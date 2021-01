Кралска любов, обречена на тъжен край

С викнали сме да виждаме любимите ни кралски двойки да изглеждат толкова влюбени по време на публични изяви и дори да показват малки жестове на тази любов помежду си.

В миналото обаче имаше двойки със синя кръв, на които просто не им е било писано любовта им да завърши с щастлив край, или най-малкото със сватба.

Ето кои са кралските връзки, на които просто не им беше писано да оцелеят:

Принц Хари и Кресида Бонас

Prince Harry and girlfriend Cressida Bonas split up http://t.co/UhBjnQrnj9 pic.twitter.com/OS6AVHxw9T

Принцеса Юджини запозна през 2012 г. братовчед си принц Хари с приятелка – Кресида Бонас, която беше последното му публично известно гадже преди да срещне съпругата си Меган Маркъл.

Двамата изглеждаха перфектната двойка, но когато слуховете за годеж се засилиха, Кресида не успя да се справи с публичното внимание. Двойката се раздели през 2014 г., но останаха приятели и Кресида дори присъства на сватбата на принц Хари през 2018 г.

Принц Хари и Челси Дейви

Принцът и Челси Дейвибяха заедно в продължение на цели седем години – достатъчно дълго, за да избухнат слухове за годеж. Хари се срещна с родената в Зимбабве красавица в Кейптаун, когато и двамата бяха все още ученици и романсът им продължи да цъфти, като Челси присъства на 60-ия рожден ден на принц Чарлз и дори се среща с Кралицата. Нещата обаче за съжаление приключиха през 2011 г., когато да бъдеш в светлината на прожекторите стана твърде много за Челси.

Принцеса Мадлен от Швеция и Йонас Бергстрьом

Принцеса Мадлен попадна в заглавията на пресата, когато прекрати годежа си с дългогодишния си приятел Йонас Бергстрьом, на фона на твърденията, че той ѝ е изневерявал. Двамата бяха заедно от 7 години и за първи път в съвременната история кралска сватба беше отменена.

Принцеса Ан и Андрю Паркър Боулс

Princess Anne and Andrew Parker Bowles at Guards Polo Club in Windsor in 1971 pic.twitter.com/TKMxQwbyRi