Кралица Елизабет II сподели скъп спомен с принц Филип

К ралица Елизабет Втора отбеляза Деня на бащата, като публикува в Туитър своя снимка с баща си крал Джордж Шести, принц Филип и малкия принц Чарлз, съобщи "Сънди мирър", цитиран от БТА.

Текстът към снимката отдава почит на всички бащи по света.

Черно-бялата снимка е направена в Балморал през 1951 г., две години преди коронацията на Елизабет Втора след смъртта на баща ѝ.

To all dads everywhere, we wish you a very special Father’s Day.



To mark #FathersDay we are sharing this photograph of The Queen with her father, King George VI, and Prince Philip watching a young Prince Charles sitting on a statue at Balmoral in 1951. pic.twitter.com/CiU249gPuj