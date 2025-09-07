Любопитно

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296% в Pinterest

7 септември 2025
Източник: iStock

К огато принцеса Даяна пристигна на Кралския Аскот през 1988 г., тя привлече вниманието с рокля на точки, перфектно съчетана с шапката ѝ. Повече от три десетилетия по-късно, на същото популярно състезание по конен спорт, Кейт, принцеса на Уелс, предизвика сравнения с покойната си свекърва, облечена в подобна рокля. Тази, дело на дизайнерката Алесандра Рич, беше с висока яка и волани, но също носеше вечния мотив на точки, предаде CNN

Точките запазват популярността си през цялата история на модата и през последните месеци изглежда са навсякъде. На световната премиера на филма „Weapons“ през юли в Лос Анджелис актрисата Джулия Гарнър носеше рокля с едно рамо и фини точки от колекцията Cruise 2026 на Gucci. Ден по-рано Роуз Бърн присъства на премиерата на втори сезон на „Platonic“, облечена в черно-бяла рокля без презрамки на точки, някои от които във формата на сълзи, дело на базираната в Антверпен марка Bernadette.

Хейли Бийбър също е възприела модата на точки, като беше заснета да прекарва лятото си в капри панталони с веселия принт. Риана и A$AP Rocky също бяха забелязани с еднаква вратовръзка на точки. 

Точките са толкова популярни днес, че социалната мрежа Pinterest ги обяви за една от водещите трендове за есента на 2025 г. Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296%, според платформата.

Радикално минало 

Преходът от ръчна към машинна работа по време на Индустриалната революция направи възможно създаването на „перфектно кръгли и равномерно разположени точки за първи път“, според Джорджина Рипли, главен куратор на съвременния и модерен дизайн в Националните музеи на Шотландия.

Векове по-рано, през Средновековието, точките от всякакъв вид били приемани с подозрение. „Поради визуалните прилики с раните, причинени от болести като чума, проказа, едра шарка, сифилис и морбили, точките носели много по-зловещи асоциации с лошо здраве, зараза и нечистота“, каза Рипли.

До началото на 19-ти век асоциациите с точки се подобрили, тъй като „по-ефективното изобразяване“ на модела го направило „синоним на изкуствените текстилни изделия и следователно на модерността“, обясни Рипли.

Точки: Как да носите най-горещият тренд за есента
20 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

През 1920-те години точките преживели бум, обясни Рипли, отчасти благодарение на Норма Смолууд, Мис Оклахома от 1926 г. и победителка в конкурса Мис Америка същата година, която носила бански на точки по време на състезанието. Две години по-късно принтът получил още едно силно одобрение.

„Това, че Уолт Дисни представи Мини Маус през 1928 г., облечена в червена рокля на точки и съответстваща панделка, е свидетелство за мястото на принта в популярната култура на 1920-те години“, каза Рипли.

Оттогава нататък полка дотът може да се види в поп културата на всяко следващо десетилетие, отбеляза Рипли. Точките били носени също от „Мерилин Монро през 1950-те, Туиги в модната култура на 1960-те, принцеса Даяна през 1980-те и Джулия Робъртс в сцената с поло мача във филма „Хубава жена“ от 1990 г.“, каза Рипли.

През 2025 г. гъвкавостта на точките оставта най-голямото им предимство.

„Те могат да бъдат смели или дискретни, игриви или елегантни, в зависимост от това как се използват“, каза Кейти Руенсумран, творчески консултант и любител на точки.

Повече идеи как да съчетаете тази вечна тенденция вижте в нашата галерия!

Източник: CNN    
