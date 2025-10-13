Какво е яла принцеса Даяна: Главният готвач разкри любимото ѝ ястие

П ринцеса Даяна, известна със своята елегантност и изтънчен вкус, имала любимо ястие, за което нейният готвач разкри, че е печена сьомга, която всеки може лесно да приготви у дома.

Какво е обичала да яде принцеса Даяна

Бившият готвач на принцеса Даяна, Дарън Макгрейди, сподели любимия начин на кралското семейство да яде филе от сьомга.

Той разказа как е приготвил ястие със сьомга, което принцеса Даяна толкова много обичала. Това е сьомга, която се пържи в тиган и се залива с вкусен сос. Сервира се с печени зеленчуци.

„Когато принцеса Даяна обичаше да яде сьомга, тя го правеше два или три пъти седмично, така че ми беше трудно да измислям различни ястия, за да не се ограничавам до една пържена сьомга всеки ден. Това вероятно е едно от любимите ѝ ястия“, обясни Макгрейди.

Рецепта

За да приготвите ястието, загрейте фурната до 175 градуса. Подправете филето от сьомга със сол и черен пипер. Налейте олио в тиган и поставете филето с месото надолу и го запържете до златисто кафяво.

След това обърнете сьомгата с кожата надолу и оставете тигана настрана. След това в блендер смесете ядките макадамия, кориандъра, разтопеното несолено масло, галетата, жълтъка, кората и сока от лайм, солта и пипера.

Разпределете сместа върху филето. Сложете сьомгата с плънката във фурната и печете 10 минути, докато горната част започне да покафенява.

Докато сьомгата се пече, запържете нарязания лук и червената чушка. Добавете малко мед и щедро количество портокалов сок и гответе, докато течността се изпари и покрие нарязаните зеленчуци.

Подредете зеленчуците в чиния и отгоре сложете филето от сьомга. Сервирайте с пикантна майонеза Шрирача и малко количество зелена салата за гарниране.