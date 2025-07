Безпрецедентно: Второ посещение на Тръмп при кралското семейство

Д атите за държавното посещение на Доналд Тръмп във Великобритания са вече часни, очаква се президентът на САЩ да бъде гост на крал Чарлз III от 17 до 19 септември, пише SkyNews. От офиса на краля в Бъкингамския дворец също потвърдиха , че президентът Тръмп и първата дама Мелания Тръмп ще бъдат посрещнати от краля и кралицата в замъка Уиндзор.

Очакваше се тридневното държавно посещение да се проведе през септември, след като Тръмп се изпусна по-рано през април, че вярва, че за тогава е планирано второто му посещение при британското кралско семейство.

Очаквано замъкът Уиндзор ще бъде мястото, на което ще бъде посрещнат президентът Тръмп,

след като той каза пред репортери в Овалния кабинет, че в писмото от краля се казва, че Уиндзор ще бъде мястото на събитието.

BREAKING 🚨 King Charles III stuns the World by inviting Donald Trump for ANOTHER State Visit



"This is really special. This has never happened before. This is unprecedented” ❤️



EVERYBODY Loves Trump pic.twitter.com/JjOfSvIafy — MAGA Voice (@MAGAVoice) February 27, 2025

Ремонтните дейности в Бъкингамския дворец също така направиха така, че Уиндзор да бдъе използван миналата седмица за посещението на френския президент Еманюел Макрон.

Това ще бъде второто държавно посещение на Тръмп във Великобритания,

безпрецедентен жест към американски лидер, след като преди това е бил поканен в Бъкингамския дворец през 2019 г.

Допълнителни подробности за това какво ще се случи по време на тридневното посещение през септември ще бъдат обявени своевременно.

В петък Sky News разкри, че е малко вероятно президентът на САЩ да се обърне към парламента, обикновено чест, която се отдава на държавните глави като част от посещението им. Някои депутати изразиха сериозни опасения относно това, че му е дадена тази привилегия.

Pres. Trump will make an unprecedented second state visit to the U.K. between Sept. 17 and 19 when he will be hosted by King Charles III and Queen Camilla at Windsor Castle, Buckingham Palace said Monday.



Read more: https://t.co/PS23TJbNVV pic.twitter.com/bRl4HSEhD1 — ABC News (@ABC) July 14, 2025

Но Камарата на общините няма да заседава по време на посещението на Тръмп, тъй като ще се проведе сезон на партийни конференции на 16 септември, което означава, че президентът няма да може да говори в парламента, както направи президентът Макрон по време на държавното си посещение тази седмица. Камарата на лордовете обаче ще заседава.

През февруари тази година премиерът сър Киър Стармър връчи на американския президент писмото от краля,

с което го кани да посети страната, по време на среща в Белия дом. След като го прочете, г-н Тръмп заяви, че това е „голяма, голяма чест“, добавяйки „и това, което пише в Уиндзор – това е наистина нещо“.

В писмото кралят предложи да се срещнат първо в Балморал или Дъмфрис Хаус в Шотландия, преди много по-грандиозното държавно посещение. Разбира се обаче, че въпреки че всички варианти са били проучени, сложността в графиците както на краля, така и на Тръмп е направила това невъзможно.

King Charles to host Trump at Windsor during second state visit https://t.co/N24rgloW7m pic.twitter.com/TU9WnIgy5z — The Independent (@Independent) July 14, 2025

Тази седмица стана ясно, че шотландската полиция планира лятно посещение на американския президент, което вероятно ще го накара да посети един или и двата си голф клуба в Абърдийншър и Еършър, и ще изисква значителни полицейски ресурси и вероятно ще бъдат извикани части от други части на Обединеното кралство.

Прецедент за президентите на САЩ с втори мандат, които вече са правили държавно посещение, обикновено е чай или обяд с монарха

в замъка Уиндзор, какъвто беше случаят с Джордж Буш-младши и Барак Обама.