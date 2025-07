Доналд Тръмп: Голям фен съм на крал Чарлз, страхотен е

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че е „голям фен“ на британския крал Чарлз.

По време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Обединеното кралство Киър Стармър, Тръмп изрази възхищението си към монарха и сподели очакванията си за предстоящото държавно посещение във Великобритания.

„Очаквам го с нетърпение. Никога досега не се е случвало два пъти. Първото ни посещение беше в Бъкингамския дворец, а сега, предполагам, ще бъде в Уиндзор. И това никога не е правено. Аз съм голям фен на крал Чарлз“, каза президентът Тръмп, цитиран от FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

„Познавам го от доста време. Страхотен човек е. Наистина страхотен“, продължи той. „Изглежда в отлична форма. Просто страхотно. Затова очакваме с нетърпение да пристигнем.“

Припомняйки си предишната си визита, Тръмп отбеляза, че заедно с първата дама Мелания Тръмп са направили държавно посещение във Великобритания през 2019 г. по покана на кралица Елизабет II. В понеделник той коментира: „Това беше една от най-красивите вечери, на които съм присъствал.“ И добави: „Мразя да го кажа, но никой не прави нещата като вас, британците, що се отнася до разкоша и церемонията.“

Президентът прие поканата за второ, „безпрецедентно“ държавно посещение по-рано тази година. Премиерът Стармър, който официално предаде поканата от крал Чарлз още през февруари, заяви по време на същата пресконференция:

„Това е безпрецедентно и много специално държавно посещение. Никога досега не се е случвало, и ще включва елементи, които не са били виждани преди. Това ще бъде историческо събитие, което всички ние очакваме с огромен интерес. Беше ми изключително приятно да връча поканата, когато бяхме в Белия дом по-рано тази година. Така че това не е просто поредното държавно посещение – те винаги са впечатляващи – но това ще бъде нещо изключително.“

