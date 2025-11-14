Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Н ов портрет на крал Чарлз бе представен по повод 77-ия му рожден ден. Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания, пише HELLO!

Официалният акаунт на кралското семейство в Instagram сподели новия портрет на краля, заснет в имението Сандрингам от уважаваната фотографка Мили Пилкингтън, която е работила и със семейство Уелс.

Почит от Уилям и Кейт

Принцът и принцесата на Уелс също отбелязаха рождения ден на краля в Instagram, като споделиха портрета, придружен от посланието: „Честит рожден ден на Негово Величество Краля!“.

Крал Чарлз отбелязва 77-ата си годишнина с официално посещение в Уелс, където ще се срещне с водещи фигури от секторите на изкуствата, културното наследство и културата.

В петък кралят и кралица Камила ще бъдат в Южен Уелс, където по този повод в замъка Кифартфа край Мертир Тидфил ще се проведат приеми.

Сред гостите са актрисата от хитовата поредица „Гавин и Стейси“ Рут Джоунс, създателят на TikTok Луис Лий, модният дизайнер Джулиън Макдоналд и представители на фондация „Лора Ашли“, както и делегати от кралски организации и местни компании. Историческият замък Кифартфа, някога резиденция на железаря Уилям Кроушей II, отбелязва и своята 200-годишнина.

В други точки на Лондон ще прозвучат оръдейни салюти – в "Грийн Парк" от Кралската конна артилерия на Кралския отряд и в Лондонската кула от Почетната артилерийска рота. Те са част от традиционните военни чествания за рождения ден на суверена. Камбаните на Уестминстърското абатство, където кралят беше коронясан през 2023 г., също ще бият тържествено.

Както и покойната му майка Елизабет II, Чарлз има два рождени дни – истинският му е на 14 ноември, а официалният се отбелязва във втората събота на юни. След смъртта на Елизабет на 8 септември 2022 г. Чарлз, дотогава принц на Уелс, се възкачи на трона като крал на Обединеното кралство и 14-те други кралства от Британската общност.

Тази значима годишнина следва година на важни лични и обществени събития за монарха. В началото на миналата година крал Чарлз беше диагностициран с неразкрита форма на рак, за който продължава редовна, вероятно седмична, терапия.

Миналата година беше белязана и от скандала около брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Връзките му с Джефри Епстийн доведоха до това кралят да го лиши от титлите му, с което на практика сложи край на обществения му живот.

Чарлз осъществи и историческо посещение във Ватикана, превръщайки се в първия монарх след Реформацията, който се моли публично заедно с папа Лъв XIV – символичен жест към единството между англикани и римокатолици. През септември той посрещна и президента на САЩ Доналд Тръмп в замъка Уиндзор, Бъркшир, за второ държавно посещение.

Рожденият ден на монарха съвпада и с появата му на корицата на списание Country Life, което отбелязва мащабното възстановяване на градините в Сандрингам. На снимката Чарлз е изобразен в отпусната поза, облегнат на овчарска гега, облечен в бледа риза с открита яка, бежови панталони и кафяви велурени обувки, без сако.

Портретът, заснет във формална част от градините на имението в Норфолк, е дело на Мили Пилкингтън, лично избрана от краля за случая.