Помирение? Принц Хари със специална покана към Уилям и крал Чарлз

П ринц Хари ще покани членовете на отчужденото си семейство на Игрите Invictus през 2027 г. с надеждата за кралско помирение, твърди New York Post. 40-годишният херцог на Съсекс ще отправи покана към крал Чарлз и принц Уилям за церемонията, която е планирана да се проведе в Бирмингам през юли същата година.

Запознати твърдят, че авторът на книгата „Резерва“ ще изпрати имейли с покани до Бъкингамския дворец този месец, след което по-късно ще последват официални покани, когато датата наближи.

Смята се, че Хари вече е одобрил списъка с кралски гости и формулировката на поканите.

„Хари се съгласи, че Invictus трябва да отправи покана към семейството му“, каза източник. „Кралското семейство винаги е подкрепяло изключително много игрите Invictus и се гордее с постиженията на Хари в тази област. Това е една маслинова клонка от него, която може да бъде взаимна“, добавя източникът.

Prince Harry 'to invite Royal Family to Invictus games' in possible reconciliation move https://t.co/aeqN9dGmU9 https://t.co/aeqN9dGmU9

Кралското семейство обаче ще трябва да вземе трудно решение. Игрите ще започнат на 12 юли 2027 г. и ще приключат на 17 юли – което съвпада с 80-ия рожден ден на кралица Камила. Планирането на празненствата за кралското събитие вече е в ход, така че не е ясно дали членовете на кралското семейство ще откажат поканата на Хари.

Твърди се, че поканите представляват

първия път, когато херцогът публично се обръща към семейството си,

откакто разривът между кралските семейства започна преди повече от пет години.

Остава да се види дали съпругата на Хари, Меган Маркъл, и децата им Арчи и Лилибет ще дойдат във Великобритания за събитието, тъй като семейство Съсекс твърдеше, че това не е опция без „пълна полицейска защита“, нещо, за което Хари води съдебна битка в родината си, но загуби обжалването си по-рано тази година.

In an emotional exclusive interview with CBS News partner network BBC News, Prince Harry said he "would love reconciliation" with members of the royal family. @AliBaumanTV has more. pic.twitter.com/Btxw2GKaIC