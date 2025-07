Принц Хари с ново мирно предложение към крал Чарлз и принц Уилям

П ринц Хари е направил последно предложение за помирение към отчуждения си баща, крал Чарлз III, и брат си, принц Уилям, като е предложил да споделя официалния си график с кралското семейство. Това се разглежда като жест на добра воля с цел намаляване на напрежението и избягване на бъдещи конфликти.

Според съботен материал на „Дейли Мейл“, тази "маслинова клонка" може да помогне за предотвратяване на припокривания между публичните изяви на Хари и Меган Маркъл и официалните ангажименти на британската корона.

Идеята е да се опровергаят спекулациите, че херцозите на Съсекс умишлено се опитват да отклонят вниманието от останалите членове на кралското семейство. Предложението идва само дни след като посещението на Хари в Ангола доминираше в медиите и засенчи представянето на нов портрет на съпругата на Чарлз – кралица Камила, по случай 78-ия ѝ рожден ден.

По-голямата прозрачност от страна на Хари може да създаде възможност за лична среща между него и баща му, включена в натоварените им графици. Това е особено вероятно на фона на съобщения, че вече са водени неофициални мирни разговори между техни приближени.

„Преди тази среща между техните помощници в Лондон, конфликти на интереси или дори съзнателни припокривания на публични събития може би са били приемани, дори насърчавани от Съсексите“, твърди източник на изданието. Той допълва: „Сега Хари е приел нов начин на мислене. Настроението е изцяло в посока „разрешаване на конфликти“ със семейството му.“

