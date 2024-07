Крал Чарлз III присъди кралска титла на...коза (СНИМКИ)

К рал Чарлз III присъди кралска титла на рядка порода златни кози, предаде Асошиейтед прес.

Породата, известна с връзката си с остров Гърнси, ще носи специалното звание „Кралска златна коза от Гърнси“. Титлата бе връчена по време на посещението на краля на острова в Ламанша и ще се прилага навсякъде по света.

King Charles bestows royal title on a rare goat once hidden from Nazis to ensure survival https://t.co/iNyNN5Rp4t pic.twitter.com/Qkt2ErKmCk

„Надявам се, че това ще повиши осведомеността за този вид коза“, каза Ребека Мартин, собственичка на осемгодишната коза Съмървил Тамсин, избрана да представя породата.

Докато бе присъждана честта на малкото създание, кралят го погали и направи комплимент за оттенъка на бледорусата му козина.

Козите са рядка порода и се считат за застрашени. Те са дружелюбни и послушни и произвеждат добро мляко. Кристофър Прайс, главен изпълнителен директор на Тръста за оцеляване на редките породи, каза, че отличието е признание за историческото значение на породата и нейната стойност за биоразнообразието, околната среда и устойчивото производство на храни.

King Charles has granted royal status to a rare breed of goat saved from extinction after nazis tried to kill off the animal.https://t.co/mNtdyCn6xZ