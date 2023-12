Крал Чарлз III избра снимка от коронацията си за коледната картичка

С нимка на британския крал Чарлз Трети и кралица Камила, направена малко след коронацията, е избрана за коледната им картичка, предаде Ройтерс, като цитира Бъкингамския дворец.

Чарлз беше коронясан на пищна церемония през май, осем месеца след възкачването му на престола. Церемонията се състоя в Уестминистърското абатство, датиращо отпреди повече от 1000 години. Камила, втората съпруга на Чарлз, стана кралица.

🎄 This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ