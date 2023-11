За борба с глада: Чарлз III стартира благороден проект за рождения си ден

Б ританският крал Чарлз отпразнува 75-ия си рожден ден и даде старт на нова схема за справяне с продоволствената бедност и едновременно с това да помогне за намаляване на милионите тонове изхвърлена храна.

Кралят, който повече от пет десетилетия е открит активист по въпросите на околната среда и поддръжник на устойчивата икономика, официално даде началото на проекта "Хранителен проект за коронацията", чиято мисия е да се опита да спре глада.

"Нуждата от храна е също толкова реален и спешен проблем, колкото и разхищението на храна - и ако може да се намери начин да се преодолее пропастта между тях, това би решило два проблема в един", пише Чарлз в статия за "Big Issue" - списание, което обикновено се продава от бездомници.

Според проекта 14 млн. души във Великобритания са изправени пред продоволствена несигурност, а монархът, който никога не се е притеснявал да коментира социални въпроси, заяви, че "твърде много семейства и отделни хора пропускат да се хранят пълноценно поради натиска на разходите за живот, който е причинил затруднения на толкова много хора".

"За да отбележа 75-ия си рожден ден в тази година на коронация, не бих могъл да поискам по-голям подарък от това проектът Coronation Food Project да създаде трайно наследство, което да помогне на другите - и на планетата", заяви монархът.

