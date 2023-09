Противоречивият медиен магнат: Кой е истинският Рупърт Мърдок

Д окато Рупърт Мърдок се оттегля като председател на Fox и News Corp, ексклузивни клипове от архива на BBC разкриват тайни за живота на медийния магнат.

Миналата седмица стана ясно, че Мърдок се оттегля от поста председател на компаниите Fox и News Corp. Постът ще бъде поет от най-големия му син Лаклан в средата на ноември.

92-годишеният магнат, каза, че ще остане в ролята на почетен председател, това представлява голямо разхлабване на юздите за човек, който е упражнявал огромно влияние върху британските и американските медии и политика в продължение на десетилетия.

Мърдок е противоречива фигура от двете страни на Атлантическия океан.

