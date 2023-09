Рупърт Мърдок се оттегля от медийната си империя

Р упърт Мърдок се оттегля от поста председател на своята глобална медийна империя, предавайки го на сина си Лаклан, съобщиха Fox Corp. и News Corp.

Роденият в Австралия 92-годишен магнат, който изгради глобална развлекателна и новинарска компания, ще премине към статут на почетен член на двете компании в средата на ноември, съобщиха корпорациите. Това се случва след 70 години управление на медийната империя.

Милиардерът ще поеме новата роля на почетен председател, а синът му Лаклан ще стане едноличен председател на двете компании.

„От името на бордовете на директорите на Fox и News Corp, мениджърските екипи и всички акционери, които са се възползвали от неговата всеотдайна работа, поздравявам моя баща за неговата забележителна 70-годишна кариера“, каза Лаклан в изявлението си. „Благодарим му за неговата визия, пионерски дух, непоколебима решителност и трайното наследство, което оставя на компаниите, които е основал, и безбройните хора, върху които е повлиял“, добави по-младият Мърдок, както съобщава „Дейли мейл“.

