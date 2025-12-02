Свят

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

2 декември 2025, 13:49
Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета
Източник: iStock

Р адиацията от Космоса, която доведе до нуждата от спешни актуализации на компютрите на повече от 6000 самолета Airbus, може да се превърне в нарастващ проблем, тъй като все повече микрочипове управляват живота ни, съобщи BBC.

„Имаме нужда от медицинско оборудване“, обяви пилотът на пътнически самолет JetBlue до контрола на въздушното движение. Неговият самолет, търговският Airbus A320, внезапно и неочаквано загубил височина по време на полет от Канкун, Мексико, до Нюарк, Ню Джърси, САЩ, на 30 октомври 2025 г. Трима души са получили „нараняване по главата“, казва пилотът. Най-малко 15 души по-късно са били откарани в болница, когато самолетът е кацнал, след като е бил отклонен към Флорида.

Месец по-късно този инцидент ще доведе до масово приземяване на повече от 6000 самолета – едно от най-големите изтегляния от експлоатация в авиационната индустрия. Той предизвика широко разпространени смущения и анулирания през последния уикенд на ноември 2025 г., един от най-натоварените през годината за въздушен транспорт след Деня на благодарността в САЩ.

Какво е причинило всичко това? Според Airbus, малки, високоенергийни частици от Космоса.

Първоначално разследване на компанията разкри, че внезапният спад на височината е свързан с неизправност в един от компютрите на самолета, който контролира движещите се части на крилата му. Неизправността изглежда е била предизвикана от космическа радиация, бомбардираща Земята в деня на полета.

Според директивите за летателна годност при извънредни ситуации, издадени както от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), така и от Федералния авиационен орган на САЩ (FAA), подобни компютърни грешки, предизвикани от радиация, биха могли в най-лошия случай да доведат до „неконтролирана“ промяна на височината, толкова сериозна, че да надхвърли „структурните възможности на самолета“. Те заявиха, че са необходими спешни актуализации на бордовите компютри в десетки варианти на самолети Airbus A320, A319 и A321, преди да им бъде разрешено да превозват пътници.

Всички тези самолети се нуждаели от актуализации на софтуера, а в около 900 случая - от нов компютърен хардуер, за да бъдат по-добре защитени от заплахата от космическа радиация, която може да причини щети на електрониката им.

Според Airbus, това, което се е случило по време на полета на JetBlue от Канкун до Ню Джърси, е феномен, наречен „единично събитие“.

Тези компютърни грешки възникват, когато високоскоростни субатомни частици от Космоса, като протони, се сблъскат с атоми в атмосферата на нашата планета. Това може да доведе до каскада от частици, които да се спуснат през нашата атмосфера, като хвърляне на топчета върху маса. В редки случаи тези бързо движещи се неутрони могат да ударят компютърната електроника и да нарушат малки части от данни, съхранени в паметта на компютъра.

„Това може да накара електрониката ви да се държи по неочаквани от вас начини. При космическия хардуер наблюдаваме това доста често“, казва Матю Оуенс, професор по космическа физика в Университета в Рединг във Великобритания. Сателитите са особено засегнати от това явление, казва той.

Това е така, защото неутронният поток – мярка за неутронно лъчение – се увеличава с по-високата височина в атмосферата, което увеличава вероятността от удар, който да засегне чувствителни части на компютърното оборудване на борда. Самолетите са по-уязвими към този проблем, отколкото компютърното оборудване на земята. Нарастващата зависимост от компютри в системите за управление на самолета (fly-by-wire), които използват електроника, а не механични системи за управление на самолета във въздуха, също означава, че рискът от подобни проблеми, когато те се случат, е по-висок.

Инцидентът с JetBlue напомня на случай от 2008 г., включващ Airbus A330, когато полет на Qantas падна два пъти от стотици фута в рамките на 10 минути, ранявайки десетки пътници. Доклад на Австралийското бюро за безопасност на транспорта, който последва, не можа да окончателно да открие причината, но космическата радиация бе оставен като най-вероятният сценарий, след като няколко други бяха горе-долу изключени.

Airbus заяви пред BBC, че е тествал множество сценарии, опитвайки се да определи какво се е случило с полета на JetBlue на 30 октомври 2025 г. И в този случай компанията изключи различни възможности. Трудно е обаче да се отдаде инцидентът на това със сигурност, тъй като летящите неутрони не оставят следи от активността си, казва Оуенс.

Говорител на Airbus подчерта, че „няма връзка“ между полета на JetBlue и инцидента с Qantas от 2008 г. Повредената електроника на полета на Qantas е била разположена в компонент, който проследява и обработва данни за полета. За сравнение, компютърната грешка, която е причинила проблеми за полета на JetBlue, е възникнала в системата Elac на A320, която контролира определени движещи се части на крилата на самолета, за да регулира височината и позицията на крилата. 

Първоначалното изявление на Airbus относно изтеглянето на продукти обаче накара някои учени в областта на космическата метеорология да се почесват по главите. Компанията посочи „интензивната слънчева радиация“ на 30 октомври като потенциално повреда на данните за управление на полета. Но това не беше много забележителен ден по отношение на частиците от Слънцето, които обливат нашата планета.

„В този конкретен ден не се случваше нищо особено по отношение на слънчевата радиация. Това е малко загадка от моя гледна точка“, казва Кийт Райдън, професор по космическо инженерство в университета в Съри във Великобритания. 

Оуенс е също толкова озадачен. „Времето и мястото не биха ми се сторили веднага като слънчево събитие.“

Субатомните частици, които могат да предизвикат обръщане на битове (т.е. случайна промяна на 0 в 1 или на 1 в 0 в компютърните данни), идват както от мощни слънчеви изригвания, така и от източници извън нашата Слънчева система, разположени на много светлинни години, дори извън галактиката Млечен път. Тези галактически космически лъчи се генерират от свръхнови и черни дупки. Airbus не поясни защо специално подчертава влиянието на силната слънчева радиация в отговорите си на въпроси на BBC.

На 11 ноември обаче е имало несвързано голямо слънчево изригване – седмици след инцидента с JetBlue – при което сензори, монтирани на британски метеорологични балони на височина 12 км, са измерили едно от най-големите радиационни събития, ударили Земята от около две десетилетия. Някои британски самолети, оборудвани със специални инструменти, предназначени да наблюдават бързо движещи се неутрони, също са регистрирали събитието.

„[Нивата на радиация] се увеличиха 10 пъти за кратък период“, казва Райдън. Макар че това е индикация, че Слънцето наскоро е преживяло период на висока активност, това се е случило близо две седмици след полета на JetBlue, който доведе до изтеглянето на самолети от Airbus.

Във всеки случай, софтуерните актуализации, пуснати от компанията, изглеждат бързи и лесни за инсталиране. Много авиокомпании ги завършиха в рамките на часове. Софтуерът работи, като предизвиква „бързо обновяване на повредения параметър, така че той да няма време да окаже влияние върху управлението на полета“, казват от Airbus. Това е по същество начин за непрекъснато дезинфекциране на компютърните данни на тези самолети, за да се гарантира, че евентуални грешки няма да повлияят на полета.

До сутринта на понеделник, 1 декември, Airbus заяви, че по-голямата част от засегнатите им самолети са получили необходимите софтуерни актуализации и че по-малко от 100 самолета все още предстоят модификации. Авиокомпаниите съобщиха, че услугите им до голяма степен се връщат към нормалното, но че някои смущения може да продължат през следващите дни.

Въпреки това може да са необходими по-решителни действия, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

Райдън и колегите му работят за разработването на стандарти за защита на електрониката на самолетите от космическа радиация. Той обаче отбелязва, че подобни стандарти „не са задължителни“ в авиационната индустрия.

Междувременно учените все повече наблюдават космическото време и неутронния поток, за да разберат по-добре потенциалното им въздействие върху цифровите технологии. Тъй като компютърните чипове стават по-малки, те също така стават по-уязвими към битови обръщания, защото енергията, необходима за повреда на малки пакети данни, намалява с времето. Освен това, все повече микрочипове се зареждат в продукти и превозни средства, което потенциално увеличава вероятността битовите обръщания да причинят хаос.

Ако не друго, инцидентът с JetBlue ще насочи вниманието на много индустрии към риска, който космическата радиация, произхождаща далеч отвъд нашата планета, представлява за нашия съвременен, зависим от микрочипове живот.

 

Източник: BBC    
Космическа радиация Самолети Airbus Компютърни грешки Авиационна безопасност Обръщане на битове Приземяване на самолети Инцидент JetBlue Микрочипове Софтуерни актуализации Електроника
