Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Т рима тайконавти останаха блокирани в орбита, след като капсулата им за връщане беше ударена от космически отпадък, предаде The Sun.

Тайконавтите (бел. ред. китайски астронавти ) Чен Дон, Чен Жонгруи и Уанг Дзие са на борда на космическата станция „Тиангонг“, наречена „Небесният дворец“ на Китай, от април.

BREAKING Team of astronauts stranded in space after mystery object smashes into capsulehttps://t.co/zXFXoGnt9A pic.twitter.com/X1ZvTctTXM — The Mirror (@DailyMirror) November 6, 2025

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса на капсулата им.

Официални лица от Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) смятат, че то е причинено от малко парче космически отпадък.

Агенцията съобщи в сряда, 5 ноемрви: „Подозира се, че пилотираният космически кораб „Шънджоу-20“ е бил ударен от миниатюрно парче космически отпадък, и в момента се провежда анализ на удара и оценка на риска.“

Заместниците на астронавтите, които излетяха на борда на „Шънджоу-21“ октомври месец, вече бяха пристигнали на „Тиангонг“ преди да бъде открита повредата.

И двата екипажа сега работят заедно, за да инспектират космическия кораб и да преценят дали ремонтите могат да го направят безопасен за повторно влизане в атмосферата.

CMSA съобщи: „За да се гарантира безопасността и здравето на астронавтите и успехът на мисията, беше решено мисията за връщане на „Шънджоу-20“, първоначално насрочена за 5 ноември, да бъде отложена.“

Официалните лица не разкриха колко дълго ще продължи забавянето или дали космическият кораб „Шънджоу-21“ може да бъде използван като резервно превозно средство за връщане.

Ударът по капсулата подчертава нарастващия проблем с космическите отпадъци в ниска земна орбита.

Този „плаващ боклук“ включва фрагменти от стари сателити, части от ракети и дори инструменти, изгубени по време на излизания в открития Космос.

Всичко това се носи около планетата със скорост до 27,000 км в час.

Експертите оценяват, че в орбита има повече от 19 000 парчета отпадъци, и потенциално още половин милион по-малки фрагменти, твърде малки, за да бъдат наблюдавани.

Инцидентът с „Шънджоу-20“ идва след като двама астронавти на NASA останаха блокирани на Международната космическа станция след повреда на космически кораб.

Бари Уилмор и Сунита Уилямс най-накрая направиха триумфално приводняване на Земята през март, след като бяха заседнали в Космоса в продължение на девет месеца.

Двамата се върнаха у дома в космическия кораб Dragon на SpaceX заедно с двама астронавти от спасителна мисия, когато капсулата кацна край бреговете на Флорида.

Тяхната капсула, наречена Freedom, направи драматично приводняване близо до Талахаси, с делфини, плуващи във водата около нея.

Кацането отбеляза края на мисия, която беше много по-дълга от планираното, започнала през юни 2024 г. и продължила до 286 дни.

Членовете на екипажа, сияещи от облекчение, бяха внимателно извадени от космическия кораб един по един и поставени в инвалидни колички след почти година в Космоса.

Усмихнати и махащи на фотографите, завръщащите се астронавти отпразнуваха края на своето извънредно деветмесечно изпитание.

Бари „Бъч“ Уилмор и Сунита „Съни“ Уилямс първоначално бяха изпратени на мисия от няколко дни, за да тестват Starliner на Boeing при първия му пилотиран полет.

Но след като космическият кораб разви проблеми с двигателната система, те останаха в Космоса на Международната космическа станция, докато техният кораб се върна празен.