“Космическа анемия”: Какво унищожава червените кръвни клетки на астронавтите

Ч овешкото тяло не е еволюирало, за да се справи с живота в космоса и това си личи, що се отнася до човешката кръв.

Откакто нашият вид за първи път започна да прекарва продължителни периоди от време извън нашата планета, изследователите забелязаха любопитна и постоянна загуба на червени кръвни клетки сред астронавтите. Феноменът се нарича „космическа анемия“ и доскоро причината за него беше мистерия. Някои експерти твърдят, че “космическата анемия” е само краткотрайно явление – кратка компенсация за промените в течностите в телата ни при микрогравитация, съобщава Science Alert.

Проучване от 2022 г. обаче сочи към по-разрушителен и траен механизъм.

По време на шестмесечен полет в космоса изследователите откриха, че човешкото тяло унищожава около 54% повече червени кръвни клетки, отколкото обикновено. Показанията са много по-високи от очакваното. Проучването е проведено сред 14 астронавти от Международната космическа станция (МКС).

„Това е най-доброто описание, което имаме за контрола на червените кръвни клетки в космоса и след завръщането на Земята. Тези открития са грандиозни, като се има предвид, че измерванията никога не са били правени преди и нямахме представа дали ще открием нещо“, казва епидемиологът Гай Трудел от университета в Отава, Канада.

Измерванията са направени чрез кръвни тестове за желязо и дихателни тестове, базирани на въглероден окис, предава онлайн порталът.

“За всяка една издишана молекула въглероден окис, една молекула от пигмента, който се намира в червените кръвни клетки, също се унищожава, което го прави полезно приближение на загубата на червени кръвни клетки”, обяснява Трудел.

Докато все още са здраво стъпили на земята, астронавтите в изследването създават и унищожават около 2 милиона червени кръвни клетки в секунда. По време на престоя си в орбита обаче телата им унищожаваха приблизително 3 милиона кръвни клетки в секунда.

“При микрогравитация човешкото тяло губи около 10% от течността, протичаща през кръвоносните съдове, тъй като кръвта се натрупва в главата и гърдите ни. Ето защо астронавтите понякога изглеждат подпухнали във видеоклиповете си от МКС”, коментира експертът.

Години наред това беше обяснението за “космическа анемия”. Може би загубата на червени кръвни клетки е начинът на тялото ни да компенсира загубата на кръвен обем, смятали учените.

Но не това е установило скорошното проучване. Вместо да изравни състава на кръвта ни, загубата на червени кръвни клетки изглежда продължава с неотслабваща сила през целия космически полет. Дори след 120 дни, когато всички червени кръвни клетки в тялото на астронавта са създадени в космоса, загубата на червени кръвни клетки продължава с подобно темпо, обясняват епидемиолози.

„Нашето изследване показва, че при пристигането в космоса повече червени кръвни клетки се унищожават и това продължава през цялата продължителност на мисията на астронавта“, казва Трудел.

Когато астронавтите са били в космоса, загубата на червени кръвни клетки изглежда е довела до по-висока от нормалната циркулация на железен серум в кръвта им. Без толкова много червени кръвни клетки за транспортиране на желязо в тялото, астронавтите постепенно се доближиха до анемията, която може да бъде класифицирана като лека, умерена и тежка, посочват учени.

