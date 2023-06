"Яж като мен": Арнолд Шварценегер разкрива източниците си на протеини, след като стана веган

Л егендата на културизма и актьорското майсторство Арнолд Шварценегер разкри източниците си на протеини, след като стана 80% веган. 75-годишният бивш губернатор на Калифорния, който тежи 113 килограма и консумира 250 грама протеин дневно, отдавна е смятан за връх на физическата форма и постиженията.

През последните години той е изключил по-голямата част от месото от диетата си, като го е заменил с растителни протеини като леща, салата и вегетариански бургери.

В априлския епизод на подкаста Arnold's Pump Club той каза: "За протеини основните ми продукти са яйца, сьомга и пилешко месо.

"Но все по-често ям вегетариански бургери с леща и боб".

Месните продукти съставляват едва 20 процента от това, което консумира.

"Сутрин след тренировка обикновено ям овесени ядки с гръцко кисело мляко или мюсли", казва Шварценегер.

"За обяд винаги ям салата, понякога с бургер на растителна основа или може би със сьомга или пилешко месо. Друг път е с омлет или омлет.

"За вечеря винаги ям супа. Обичам да ям леко за последното си хранене.

Проучване от 2022 г., проведено сред 2000 участници, показва, че от 2020 г. насам 10 до 15% от тях са се определили като вегетарианци или вегани.

Резултатите от изследването, проведено от учени от Канзаския държавен университет, показват, че 8 процента от участниците са вегани, 6 процента - вегетарианци, а 12 процента - предимно вегетарианци, известни още като флекситарианци.

Глобалната компания за пазарни проучвания Ispos изчислява, че в момента в САЩ има 9,7 милиона вегани.

В Обединеното кралство около 2 милиона британци, т.е. три процента от нацията, се определят като вегани, според проучване на благотворителната организация за защита на правата на животните Viva! Проучването сочи, че половината от населението на Обединеното кралство е намалило консумацията на месо.

Най-голямата разлика между източниците на белтъчини от животински и растителен произход е наличието на "пълноценни" белтъчини. Пълноценните белтъчини съдържат всички девет незаменими аминокиселини, докато непълноценните белтъчини съдържат само някои от тях.

Към тях спадат млякото, свинското, говеждото и телешкото месо, яйцата, птичето месо и рибата. Въпреки че повечето от тези източници са животински продукти, соевите храни, като тофу, са алтернативи на растителна основа.

