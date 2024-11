Кориолан: Mитичният човек на ръба на историята

К огато става въпрос за ранния древен Рим, границите между факти и измислици, история и легенда често са размити. Гней Марций Кориолан, легендарният римски генерал и държавник, е идеален пример за това.

Историята му разказва как един някога уважаван военен герой се превръща в предател и злодей и води най-големите врагове на Римската република до самите ѝ порти. Това е увлекателна история, пълна с обрати, но доколко е вярна?

Древните историци със сигурност са вярвали в това, но съвременните им колеги не са толкова убедени. За да открием истинския Кориолан, човека зад мита, трябва да направим крачка назад и да разгледаме историята му с нови очи.

Като изследваме военните му триумфи, политическите му борби и загадъчната му личност, можем да разплетем пластовете легенди, които са обвили Кориолан, и може би да разкрием истината за тази римска икона.

Създаването на една легенда

Гней Марций Кориолан, за да споменем пълното му име, произхожда от една наистина древна част от историята на Древен Рим. Разполагаме с изключително малко конкретна информация за него, а това, което имаме, е сглобено от различни древни историци, които са имали склонност да пишат изолирано, да украсяват и следователно да се разминават.

Като начало, дори има разногласия относно името му. Докато повечето римски историци, като Ливий, го наричат Гней, гръцкият историк Дионис го нарича Гай. Това е навик, копиран от Плутарх, който след това е преписан от Шекспир. Рядко е добър знак за историческата точност, когато историците не могат да постигнат съгласие дори за името на дадена личност.

По същия начин малко се знае за ранния живот на Кориолан. Знаем, че е бил активен като римски генерал през пети век пр.н.е., но иначе произходът му е почти неизвестен. Според Плутарх той произхождал от прочути римски патриции като Цензорин и можел да проследи родословието си до един от ранните римски царе.

Тези твърдения обаче са трудно доказуеми, а прочутите родове често са били приписвани на велик човек. Добър в печеленето на битки? Трябва да си потомък на бог Марс и т.н.

Според римската традиция Кориолан става известен за първи път, докато служи при консула Постум Коминий по време на нападението през 493 г. пр.н.е. на волския град Кориоли. Волските са старо италийско племе и исторически врагове на Рим, които, въпреки че в крайна сметка са победени, имат навика да дават на римляните акъл в ранните години на Републиката.

Обсадата на Кориоли не преминава по план. Докато силите на Коминий се съсредоточават върху обсадата, от крайбрежния град Антиум пристига волски подкрепление и устройва засада на римляните. Докато това се случва, войниците на Кориоли виждат своя шанс и започват атака срещу римляните, което означава, че те са атакувани на два фронта.

Тук се появява Кориолан. По време на нападението той е на стража и бързо събира малка войска и повежда контраатака срещу хората на Кориола. Той не само ги отблъсква, но и успява да поведе атака през портите на града, с което окончателно разбива обсадата.

Веднъж влезли в градските стени, Кориолан и хората му подпалили най-отдалечените къщи, граничещи с укрепената градска стена. Твърди се, че докато гражданите викали за помощ, войските на волските войски се отчаяли и загубили морал. Те са победени от римляните и градът е превзет. Като награда Марций е удостоен с когномена (почетно трето име) „Кориолан“.

От герой към злодей

Времето на Кориолан под слънцето не продължава дълго. Две години по-късно Рим се възстановявал от голям недостиг на зърно, който навлякъл мизерия върху населението му. Недостигът приключил с внос на зърно от Сицилия, но сенатът трябвало да обсъди как да бъде разпределено зърното. Кой ще го получи пръв?

Кориолан е от висшата класа и винаги е показвал презрение към простолюдието. Според античните източници той твърдял, че народът не трябва да получава никакво зърно, докато не бъде премахната длъжността трибун, продукт на проплебейските политически реформи. Почти никой не се съгласил с него.

Сенатът смятал, че той е твърде суров, и най-вероятно се опасявал да не разстрои още повече населението. Трибуните, от друга страна, бяха възмутени и дадоха Кориолан под съд.

Първоначално сенатът се опитва да защити Кориолан и настоява за оправдателна или поне за милостива присъда. Той може и да е бил сноб, но все пак е бил герой от войната. Трибуните не се съгласяват и след като Кориолан отказва да присъства на собствения си процес, той е осъден на изгнание.

Кориолан реагира на изгнанието си, като се превръща в превратаджия. Той бяга от Рим и се насочва към волските войски, които с удоволствие приемат в редиците си един от най-страховитите генерали на Рим. Всъщност те били толкова щастливи, че след като пристигнал в земите на волските войски, той уж живеел с вожда на волските войски Атий Тулус Ауфидий.

