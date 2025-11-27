Любопитно

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Двойката избира между частен остров или луксозна ферма за събитието

27 ноември 2025, 14:14
Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове
Източник: Getty Images

Т ейлър Суифт и Травис Келси променят плановете си, след като първоначалната им идея за интимна церемония се оказа твърде малка за всичките им гости - сега те се колебаят  между луксозна ферма в Тенеси и частен остров, разкрива Page Six.

Източници твърдят, че двойката, която се сгоди през август, е осъзнала, че искат да поканят много повече хора, отколкото първоначално са смятали.

Келси, на 36 години, все още е в близки отношения с много от приятелите си от детството в Кливланд, Охайо, и има много съотборници и приятели от НФЛ.

Суифт, на 35 години, също има множество приятели от музикалната индустрия.

Първоначалният план беше да се проведе интимна сватба в Роуд Айлънд следващото лято. По-късно US Sun съобщи, че церемонията ще се състои в имота на поп суперзвездата, но това може да не е реалистичен вариант.

Запознати твърдят, че Суифт и футболистът обмислят да запазят плановете за Роуд Айлънд и да организират второ тържество на друго място. Хотел Океанска Къща в Уоч Хил, който се намира точно до нейния имот, може да бъде включен по някакъв начин, според източници на Page Six.

Приказната връзка на Тейлър Суифт и Травис Келси
7 снимки
Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси

Двойката обмисля и друга опция - да избере "изцяло" различно място, което да побере повече гости, като една от възможностите е Къпиновата Ферма в Тенеси.

Този луксозен курорт се намира на имение от 1695 декара и предлага рустик атмосфера. Сватбите на красивото място са били представени във Vogue, Brides и Martha Stewart.

Източници твърдят, че Суифт и Келси разглеждат частен остров като Некер в Британските Вирджински острови, собственост на английския бизнесмен Ричард Брансън, чиито внуци са фенове на музикантката.

Въпреки че размерът на Некер може да е проблем, има информация, че и друг частен остров в Карибите също е обсъждан от звездите. Представители на Суифт и Келси не отговориха веднага на исканията на Page Six за коментар.

Източник: Page Six    
Тейлър Суифт Травис Келси Сватбени планове Звездна сватба Места за сватба Тенеси Частен остров Роуд Айлънд Списък с гости Годеж
