Папа Лъв XIV на първа мисия за мир и единство в Турция и Ливан

Папа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия в Турция и Ливан

27 ноември 2025, 13:53
П апа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия за мир и единство в Турция и Ливан. Ватиканът заяви, че програмата ще бъде „интензивна“ и пълна със срещи с политически и религиозни лидери на фона на засиленото напрежение в Близкия изток.

Понтификът, роден в Чикаго и избран през май, пристигна във вторник в Турция – страна с мюсюлманско мнозинство и около 36 000 католици, пише английското издание The Guardian.

Папа Лъв първо ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Той ще се срещне и с патриарх Вартоломей, духовният лидер на около 260 милиона православни християни по света, за чествания на 1700-годишнината от ключовия раннохристиянски събор в Никея (днес град Изник), който е решил важни идеологически спорове.

Особено очаквано е пристигането му в Ливан, където много хора се страхуват от ескалация на конфликта между Израел и „Хизбула“ след израелски удар по южен квартал на Бейрут по-рано тази седмица, при който загинаха четирима членове на „Хизбула“ и един от най-високопоставените военни командири на организацията.

Предшественикът му, папа Франциск, който почина през април, планирал да посети и двете страни, но здравословни проблеми му попречили.

Папа Лъв XIV се счита за по-умерен и сдържан лидер в сравнение с харизматичния, но често разделящ Франциск. Изборът на Турция и Ливан за първото му задгранично пътуване е стратегически,

като същевременно дава възможност на папата да покаже стила и личността си.

През последните седмици турските медии показваха снимки на ватикански делегации, обикалящи страната, а в Бейрут банери с усмихнатото лице на папа Лъв бяха поставени по каменните външни стени на църкви в централните християнски квартали на града.

„Това е пътуване, в което папата ще може да промотира една от основните теми на своето понтификатство – мира – и ще има две различни аудитории в ума си“, каза Кристофър Уайт, експерт по Ватикана и автор на книгата Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy.

„Едната са световните лидери: Турция и Ливан са стратегически места, където той може да засили усилията си за мир в Украйна и Близкия изток, а тъй като това е първото му пътуване в чужбина, вниманието на световните лидери ще бъде съсредоточено върху него“, казва той.

Втората аудитория са християнските лидери, тъй като Лъв се опитва да обедини дълго разделените църкви в региона. Той особено ще използва честванията в Турция „да напомни на вярващите, че това, което ги обединява, е много по-голямо от различията им“, добавя Уайт.

Папата ще посети и Синята джамия в Истанбул и ще отслужи католическа меса във Volkswagen Arena в града.

Пристигането на главата на Римокатолическата църква в Ливан в неделя следобед се случва в момент, когато много хора се страхуват от потенциално възобновяване на двуседмичната израелска бомбардировъчна кампания, която миналата година засегна южен Ливан и Бейрут.

Карим Емил Битар, професор по международни отношения в Университета „Сейнт Джоузеф“ в Бейрут, заяви, че християнската общност в Ливан ще търси послание за единство от папата в страна, която остава дълбоко поляризирана.

„Тази визита е важна, защото Ватиканът исторически е основният защитник на ливанското национално единство и териториалната цялост на страната“, каза той. „Повечето държави имат политически или икономически интереси. Ватиканът е една от последните морални институции в света, която истински се опитва да промотира мир и справедливост без скрити цели“.

Битар смята, че Лъв ще „намери точните думи“ по време на визитата, която има потенциал да покаже, че глобални сили като Ватикана могат да се опитат да лекуват разделенията в ливанското общество без да преследват собствените си политически интереси.

Той добави: „Въпреки че тази визита е символична, и въпреки че Ватиканът няма армия и военна мощ,

самият факт, че това е човек, който говори на хората с искрена добронамереност, може да е по-важен от представителите на силно милитаризираните регионални сили, които тласкат Ливан към фрагментация“.

Папа Лъв XIV ще води молитви в пристанището на Бейрут, където смъртоносен взрив през 2020 г. унищожи големи части от столицата, и ще посети психиатрична болница, управлявана от католическата църква.

Пътуването до Турция е било в дневния ред отдавна, преди Лъв да получи официалната покана за Ливан, където лидерите се надяват визитата да привлече световно внимание към страна в тежка икономическа криза.

„Той веднага прие поканата“, каза Андреа Врее, кореспондент на Ватикана за NOS, холандската обществена радиотелевизия. „Отиването в Ливан означава да може да говори за мир в Близкия изток, в наистина разрушена от войни страна, много близо до Израел. Не съм сигурна дали ще говори директно за Газа, но очевидно ще използва Ливан като платформа за мир“.

Ливанците, междувременно, „искат от него надежда“,

добави Врее. „Това е страна в огромна икономическа криза… те виждат визитата като почти единственото чудо, което може да им помогне“.

След като Франциск през 2021 г. направи рисковото пътуване до Ирак, където посети Мосул – северния град, разрушен от бойци на „Ислямска държава“, Лъв е бил критикуван, че не посещава християнските общности в южен Ливан. „Той няма да отиде там – твърде несигурно е“, каза Врее.

Междувременно християните в други страни се надяват той да ги посети също. В Маронитската църква в Баб Тума, исторически християнски квартал в сирийската столица Дамаск, Фахед Дахта каза, че е изключително радостен от посещението в региона. „Тази визита е изключително важна за хората. Нужен ни е мир в Близкия изток. Искам мир за целия регион и край на всички тези войни: Израел-Ливан, Израел-Палестина, Израел-Сирия“, каза той. „Той представлява мир: той е папата!“.

Източник: The Guardian    
