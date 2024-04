Шакира съобщи, че започва световно турне

Ш акира обяви предстоящото си световно турне по време на изненадващо изпълнение на Coachella 2024.

Колумбийската певица шокира тълпата, когато стана от платформа по време на сета на аржентинския DJ Bizarrap, за да изпълни новото им парче La Fuerte.

Звездата каза: „Най-накрая тръгвам на турне. Започваме от тук, този ноември в този град, нямам търпение. Не мога да искам повече.“

"Las Mujeres Ya No Lloran", издаден миналия месец, е 12-ият студиен албум на певицата и първи от седем години.

Той проследява прехода на певицата от разбитото сърце към възраждането и е вдъхновен отчасти от раздялата ѝ с бившия футболист на Барселона Жерар Пике.

