Светът скърби за Светия отец: Как ще бъде запомнен "папата на народа"

С ветът скърби след тъжната вест за кончината за главата на Римокатолическата църква. На втория ден от Възкресение Христово от Ватикана съобщиха, че папа Франциск е починал.

На Светли понеделник: Отиде си папа Франциск

Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Европа скърби за кончината на Негово светейшество папа Франциск. Неговата заразителна усмивка плени сърцата на милиони хора по целия свят. „Папата на народа“ ще бъде запомнен с любовта си към живота, надеждата за мир, състраданието към равенството и социалната справедливост. Нека почива в мир“, написа Мецола.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

Съболезнованията си изрази и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„Днес светът скърби за кончината на папа Франциск. Той вдъхнови милиони, далеч отвъд Католическата църква, със своето смирение и толкова чиста любов към онеправданите. Мислите ми са с всички, които чувстват тази дълбока загуба. Нека намерят утеха в идеята, че наследството на папа Франциск ще продължи да ни води към един по-справедлив, мирен и състрадателен свят“, написа тя.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Политическите реакции у нас след смъртта на папата

Премиерът на Нидерландия също изрази съболезнования за голямата загуба. Министър-председателят Дик Схоф написа в профила си в X:

„Папа Франциск във всяко отношение беше човек от народа. Глобалната католическа общност се сбогува с лидер, който разпозна горещите проблеми на нашето време и привлече вниманието към тях. Със своя трезв начин на живот, дела на служба и състрадание, папа Франциск беше модел за подражание за мнозина“.

Pope Francis was in every way a man of the people. The global Catholic community bids farewell to a leader who recognised the burning issues of our day and called attention to them. With his sober way of life, acts of service and compassion, Pope Francis was a role model for many… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025

„От Буенос Айрес до Рим папа Франциск искаше Църквата да донесе радост и надежда на най-бедните, да обедини хората един с друг и с природата. Нека тази надежда да възкръсва непрестанно отвъд него. Със съпругата ми изпращаме мислите си на всички католици и на скърбящия свят“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.



À tous les Catholiques,… pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

Папа Франциск оставя след себе си наследство на смирение и ангажираност към реформите в Църквата. Той се стремеше към по-голяма прозрачност във Ватикана и насърчаваше включването на жени в ръководни позиции. Неговите усилия за модернизация и социална справедливост остават значими за милиони католици по света.​

Католическата общност по света скърби за загубата на един от най-влиятелните и обичани духовни лидери на съвремието.​