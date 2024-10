Колко печели един проверител на изневяра

„Влязох във Фейсбук, за да видя дали той ще се съгласи да се срещне с мен. Той го направи... но аз така и не отидох.“

27-годишната Савана Харисън е професионален „проверител“, който използва социалните мрежи, за да разобличава изневеряващите партньори, след като самата тя е била измамена.

Тя иска да помогне на други жени да избегнат същото разбито сърце, което е преживяла, затова започва да работи за компания, наречена Lazo, която се описва като „инструмент, предназначен да види намеренията и да се откаже от токсичните връзки“.

Сега тя получава заплата, за да провежда десетки тестове за лоялност месечно на хора, заподозрени в изневяра на партньорите си.

„Видях някои коментари, в които се казва, че това не е нормално. Но ако не можеш да бъдеш лоялен, тогава не трябва да си в тази връзка“, казва тя.

