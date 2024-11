Колко пари има в света? Не е толкова просто, колкото си мислите

Ц иникът, както се изрази Оскар Уайлд, знае „цената на всичко и стойността на нищо“.

Живеем в епоха на безпрецедентен цинизъм, така че е добре да можем да си отговорим на въпроса: Каква е цената на всичко? Колко пари има в света, ако ги съберем? И наистина ли това е мярката, за която трябва да се притесняваме?

Колко пари има в света?

Ако попитате някого какво са „парите“, има голяма вероятност той просто да извади пачка банкноти и да ви покаже една от тях. Това може да изглежда като смешно просто тълкуване на въпроса, но това е легитимна икономическа мярка, поне в някои страни като Обединеното кралство.

„М0 е най-тясното определение на паричното предлагане в обща употреба. То е известно и като парична база“, отбелязва moneyterms.co.uk.

„Дефиницията, използвана в Обединеното кралство, е банкноти и монети в обращение плюс депозитите на банките в Английската централна банка“, обяснява той.

И така, колко пари в брой всъщност има там, в портфейлите на хората, в портмонетата с монети и натрупани по облегалките на безброй дивани? Трудно е да се отговори на този въпрос, но вероятно не поради причината, която може би очаквате.

„Британските пари в монети и банкноти възлизат на около 84 милиарда паунда (или 84 000 000 000 000). Освен това има 2 236 милиарда щатски долара в пари на САЩ, 1 578 милиарда евро в пари на Европейския съюз и 9 616 милиарда йени в китайски пари - плюс пари в много други валути“, пише Рено Фукарт, старши преподавател по икономика в университета в Ланкастър, в статия за The Conversation от януари 2024 г.

Оттогава е минала почти една година, така че днешните данни са малко по-различни - към септември 2024 г. Обединеното кралство очевидно разполага с около 96,5 млрд. паунда в пари M0, докато цифрата за САЩ е 5 588 млрд. долара, за ЕС - 4 792 млн. евро, а за Китай - 12 183 млрд. йени.

Така че вече започваме да виждаме част от проблема с преброяването на всички пари в света: колко бързо се променят цифрите. Но когато се опитаме да обединим всички тези цифри, нещата стават още по-хитри: „Тъй като парите не са еднакви във всяка страна, сумирането на всички монети и банкноти в света означава, че трябва да се измери колко струва един американски долар, една индийска рупия или един китайски юан във великобритански лири“, обяснява Фукарт.

„Ако това се направи с последните налични данни, след което се сумират, ще се установи, че общата сума е 6 113 милиарда британски лири. Тази сума може да се промени много бързо и вероятно вече е остаряла в момента, в който четете тази статия“, каза той.

Разбира се, ако единствените пари бяха в джобовете ни, всички щяхме да сме много зле (иначе панталоните ни щяха постоянно да падат от тежестта на всички монети) - така че може би има по-разумно определение за „пари“, което трябва да използваме вместо това.

Ако преминем от М0 към М1, ще включим не само парите в обращение в момента, но и парите в банковите сметки - поне тази част от тях, която може бързо да се превърне в годни за употреба пари.

„М1 се определя като сумата на всички пари в обращение плюс стойността на повечето ликвидни депозити в търговски банки, с изключение на тези, държани от правителството, чуждестранни банки или други депозитни институции. Това е мярка за всички най-ликвидни форми на пари в икономиката“, обяснява Investopedia.

Честно казано е и доста по-голям от М0.

„В Обединеното кралство около 96% от парите съществуват само в електронна форма. Когато включите това, общата сума не е 84 милиарда паунда, а 2223 милиарда паунда“, посочва Фукарт.

Към септември тази цифра е малко по-ниска - около 2 199 млрд. паунда, но все още е ясно, че по-голямата част от парите поне в Обединеното кралство се държат в електронни, а не в материални фондове. Същото важи и за САЩ, където през същия месец предлагането на М1 е 18 151 млрд. долара, и за ЕС, където цифрата е около 10 398 млн. евро.

