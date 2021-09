Колко деца има Борис Джонсън

Б ританският премиер, говорейки за предаването "Днес" на NBC в кулоарите на Общото събрание на ООН, беше попитан от репортер дали има шест деца, на което Борис Джонсън отговори с "Да"“.

Броят на децата, отгледани от Джонсън, е обект на дискусии в британската политика в продължение на много години, след като английски съд отхвърли заповед, забраняваща на информационните организации да съобщават за съществуването на дъщеря в резултат на извънбрачна афера на премиера. Досега британският премиер отказваше да коментира тази тема.

Джонсън има четири деца с бившата си съпруга Марина Уилър, една дъщеря от извънбрачна връзка и син със съпругата си Кари Джонсън, за която се ожени по-рано тази година.

Джонсън каза пред NBC, че е "фантастично" да имаш бебе на "Даунинг Стрийт" 10, но също така "това е много работа".

"Сменям много пелени", добави британският премиер.

NBC's Savannah Guthrie got Boris Johnson to admit that he has 6 children, a fact British journalists have failed for years to confirm https://t.co/vFi7sOpuz2 pic.twitter.com/k4l4Jz8CWQ