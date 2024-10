Коя е най-старата река в света?

М акар че реките Нил и Амазонка се славят съответно като най-дългата река и най-голямата река в света по воден обем, все още има много титли, за които могат да претендират останалите могъщи водни пътища на планетата Земя.

Най-старата река в света е обект на дебати, но до голяма степен се приема, че това е река Финке, която е известна и като Ларапинта сред коренните общности в Австралия. Реката тече само няколко пъти годишно след обилни валежи и се простира на около 600-750 км до устието си в езерото Ейре. Смята се, че реката Финке е на възраст около 350-400 млн. години, а изворът ѝ е в планинските вериги Макдонъл в Северната територия на Австралия. Легендата на местното население разказва, че реката се е образувала, когато Дъговата змия е тръгнала на север от езерото Ейре.

Изключително трудно е да се определи точната възраст на дадена река, особено за продължителни геоложки периоди. Учените и геолозите могат да изследват околните екологични особености, планинските вериги, да разгледат седиментите в речното корито, както и „меандрите“ - особености на самото течение на реката, които са променили ландшафта в резултат на стотици милиони години ерозия. Дори и след като се вземат предвид всички тези и други характеристики, не е необичайно да има широкообхватни оценки на възрастта, които обхващат големи периоди от време.

