Машинистите в Германия започнаха най-дългата си стачка

М ашинистите от железопътния транспорт в Германия започнаха снощи по призив на синдиката Ге Де Ел (GDL) най-дългата си досега стачка в своя отдавнашен спор за заплатите с националния жп оператор "Дойче бан" (Deutsche Bahn), предаде ДПА.

Стачката започна в 18:00 ч. снощи (17:00 ч. по Гринуич) в товарния транспорт, а рано тази сутрин стачните действия обхванаха и пътническия транспорт.

Passenger train drivers in Germany walked off the job on Wednesday and vowed not to return for six days in a strike over working conditions and pay that is expected to halt most long-distance and commuter rail travel across the country.https://t.co/Yb3RtqxarU