Кое е по-болезнено: Раждането или да те ритнат в топките?

И змежду битките на половете има една, която изглежда никога не умира: кой понася повече болка?

Раждането е до голяма степен стандартът за болка в ежедневните разговори, но попитайте някой с тестиси и според него може да се окаже, че един бърз ритник в топките просто трябва да боли повече. Дори мисълта за това вероятно е накарала един или двама от вас да кръстосат крака от болка от съчувствие.

И така, кое е по-болезнено? Кой репродуктивен орган причинява най-много мъка? Матката, тестисите - или някакъв таен трети вариант?

Да те ритнат в топките: Доказателствата

„Може все още да не ви се е случвало“, започва зловещо WebMD.

„Но вероятно сте виждали или поне сте чували, че ударът в топките - тестисите, за да бъдем съвсем точни - прави нещо повече от това да ви изкара въздуха.“

„Ударът в тестисите може да ви накара да се почувствате толкова зле, че дори да повърнете“, продължава той. „И ако бъдете ударени достатъчно силно, това може да ви изпрати в болница.“

Вероятно ще усетите болката от удара не само там където са ви ритнали, ни и по целия ви корем. Това е така, защото тестисите първоначално се развиват в корема, преди да паднат в скротума малко преди или след раждането, заедно с куп нерви и тъкани.

