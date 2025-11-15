Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

А мериканският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес.
Wow, President Donald J. Trump has announced via a long post on Truth Social that he is withdrawing his endorsement for Republican Rep. Marjorie Taylor Greene, who Trump has been a major supporter of since she was initially elected to the House in 2021. In the post, Trump calls… pic.twitter.com/OLjcZG4Tiy— OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2025
"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".
ALLY NO MORE: President Trump pulled his support for Rep. Marjorie Taylor Greene on Friday night, calling her a “ranting lunatic” who’s “gone Far Left." Greene responded by saying Trump was trying to make an example out of her to scare other Republicans. pic.twitter.com/C5OEj3KoWi— Fox News (@FoxNews) November 15, 2025