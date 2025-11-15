Свят

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

"Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", написа Тръмп по адрес на законодателката от щата Джорджия

15 ноември 2025, 09:22
Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн
Източник: БТА/АР

А мериканският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес.

"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Доналд Тръмп Марджъри Тейлър Грийн Политика на САЩ МАГА движение Републиканци Политически конфликт
