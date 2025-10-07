Любопитно

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Още един от Победителите влиза в голямата игра

7 октомври 2025, 16:45
Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Н апрегната капитанска битка ще се състои на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Водачите на Феномените, Завоевателите и Лечителите - Калин, Кристиан и д-р Коеджикова, ще се изправят пред поредица от тежки предизвикателства по пътя към победата. Само един ще надделее, а към апетитната награда ще бъде добавен и изненадващ избор, способен да промени хода на Войната на племената.

На бойното поле в Дивия север за нов индивидуален сблъсък ще излязат и изгнаниците от Блатото. Карина, Сапунджиева, Йоана, Радостина и Недялко ще получат нов шанс да заслужат своето място в надпреварата, но кой от тях ще успее да триумфира и да сбъдне мечтата си?

Не пропускайте вълнуващия премиерен епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

Котката киха и има сополи - какво да правим

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 9 часа
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 часа
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 6 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 часа

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Последни новини

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

България Преди 5 минути

В Къщата ще настъпи военно положение

Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Свят Преди 17 минути

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

България Преди 1 час

Той отбелязва, че МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

България Преди 1 час

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

България Преди 1 час

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“

7-те най-големи секс мита в историята

Любопитно Преди 1 час

Да си го признаем - когато мислим за история, думата „сексуално просветление“ рядко ни идва наум

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

България Преди 1 час

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

България Преди 1 час

ВСС поиска от Народното събрание тълкуване на закона за ВАС

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Свят Преди 1 час

Дронът не е причинил щети

Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Любопитно Преди 1 час

Филмът „The Smashing Machine“ събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън

ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

България Преди 1 час

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната"

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Свят Преди 1 час

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи

„Как да убия приятеля си по време на час“ - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

Свят Преди 2 часа

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

България Преди 2 часа

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от МОСВ, обявиха от КАБ

Русия обяви превземането на две села в Украйна

България Преди 2 часа

Руското отбранително ведомство информира, че в Запорожка област са взели под контрол участък от територията с площ над 4 кв. км

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 2 часа

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

